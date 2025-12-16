پرداخت یک همت از مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، مبلغ یک هزار میلیارد تومان معادل یک همت، از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری به بیمه ملت پرداخت و صرف مطالبات موجود شده است.

بیش از نیمی از این مبلغ به پرداخت مطالبات و اسناد بازنشستگان اختصاص یافته و مابقی نیز برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه مذکور هزینه شده است.

