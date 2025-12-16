خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو معلم آغاز شد

ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو معلم آغاز شد
کد خبر : 1728384
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ از امروز، سه‌شنبه ۲۵ آذر آغاز می‌شود و در روز دوشنبه اول دی ماه پایان می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا، ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود. 

زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری