آموزش ۲۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰:۱۶

ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو معلم آغاز شد

مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ از امروز، سه‌شنبه ۲۵ آذر آغاز می‌شود و در روز دوشنبه اول دی ماه پایان می‌پذیرد.