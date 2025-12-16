موتور سوار، قربانی استفاده نکردن از کلاه ایمنی شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در این باره گفت: حوالی ساعت ۰۳:۳۳ بامداد یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی، زیر پل خواجه عبداله به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل‌عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده است. متأسفانه در اثر این حادثه راننده موتور سیکلت به علت‌عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در صحنه تصادف دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت، نقش حیاتی در حفظ جان آنان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

