هوای تهران در مرز آلودگی
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۹۶ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول اما در مرز آلودگی است.
میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۷ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۷ روز قابل قبول، ۱۱۳ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.