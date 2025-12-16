خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

کد خبر : 1728349
سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: طی دو روز آینده در غالب مناطق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود که روز سه‌شنبه شدت بارش‌ها در استان‌های بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس خواهد بود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، فردا (چهارشنبه) شدت بارش‌ها را در فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمان، شرق سمنان، بخش‌هایی از اصفهان و سواحل دریای خزر خواهیم داشت.

پنجشنبه به‌جز شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ می‌دهد. در فارس، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان بارش‌ها شدت خواهد داشت.

جمعه از میزان بارندگی در نوار غربی و دامنه های البرز کاسته می شود و این سامانه در نیمه شرقی و مناطق مرکزی کشور فعال است.

شنبه بارش‌ها با شدت کمتر در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت.

طی پنج روز آینده در نیمه شرقی و جنوبی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در جنوب، شرق و جنوب شرق و مناطق مرکزی کشور وزش باد و کاهش دما رخ می‌دهد.

تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم است.

شایان ذکر است بارش‌ها در اغلب مناطق به‌ویژه مناطق سردسیر و مرتفع به‌صورت برف خواهد بود.

امروز آسمان تهران نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گاهی بارش پراکنده است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۹ و حداقل دمای آن به ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

 
ثبت نام آلپاری