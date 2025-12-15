عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دستیار ویژه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد
با صدور حکمی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر امیررضا قیامیآزاد، بهعنوان «دستیار ویژه دبیر شورا در امور توسعه ارتباط صنعت با نهادهای علمی کشور» منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، در حکم صادره از سوی حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیررضا قیامیآزاد، دانشیار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، بهعنوان «دستیار ویژه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور توسعه ارتباط صنعت با نهادهای علمی کشور» منصوب شد.
در این حکم بهرهگیری مؤثر از ظرفیت نهادهای علمی، صنعتی و فناوری کشور، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه مسائل ملی، شناسایی چالشها و گرههای ساختاری پیوند صنعت با نهادهای علمی و ارائه پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی برای رفع آنها از جمله وظایف محوله عنوان شده است.