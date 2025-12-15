خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دستیار ویژه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دستیار ویژه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد
کد خبر : 1728303
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور حکمی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر امیررضا قیامی‌آزاد، به‌عنوان «دستیار ویژه دبیر شورا در امور توسعه ارتباط صنعت با نهادهای علمی کشور» منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی دانشگاه تهران، در حکم صادره از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،  امیررضا قیامی‌آزاد، دانشیار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، به‌عنوان «دستیار ویژه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور توسعه ارتباط صنعت با نهادهای علمی کشور» منصوب شد.
در این حکم بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نهادهای علمی، صنعتی و فناوری کشور، ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه مسائل ملی، شناسایی چالش‌ها و گره‌های ساختاری پیوند صنعت با نهادهای علمی و ارائه پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی برای رفع آن‌ها از جمله وظایف محوله عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری