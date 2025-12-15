واژگونی اتوبوس در محور نطنز - اصفهان / تاکنون ۶ نفر جان باختند

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۲:۱۰، با اعلام واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور نطنز به اصفهان، بلافاصله ۶ تیم عملیاتی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تاکنون ۶ نفر به دلیل شدت جراحات در دم جان باختند و ۱۰ نفر جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: فعال سازی مرکز عملیات اضطراری استان اصفهان، هماهنگی با وزارت بهداشت برای آماده باش بیمارستان خاتم الانبیا نطنز و بیمارستان شاهین شهر اصفهان برای سرعت بخشی به رسیدگی مصدومان انجام شده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقلثبا اعلام می شود.

