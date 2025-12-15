شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: در این نشست دو تفاهم‌نامه میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید. اولین تفاهم‌نامه‌ در زمینه بهبود همکاری در حوزه محیط‌زیست، توسعه صنایع سبز، برنامه‌های حمایتی برای رفع چالش‌های محیط‌زیستی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین بود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تفاهمنامه دوم در رابطه با اختلافاتی است که میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان حفاظت محیط زیست درباره املاک و اراضی وجود داشت و مقرر شد با حمایت آقای فتاح، این اختلافات به جای پی‌گیری در مراجع قضایی، میان دو طرف حل و فصل شود.

انصاری افزود: امیدوارم این همدلی که بین دو مجموعه با امضای این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد شده بتواند اثرات مثبت و مؤثری در بهبود شرایط محیط‌زیست‌ کشور داشته باشد.

در ادامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره پروژه احیای میش مرغ اعلام کرد: جمعیت میش‌مرغ در کشور به زیر ۲۰ فرد رسیده است. برای مقابله با این بحران، برنامه‌های حفاظتی در دو محور دنبال می‌شود. محور اول حفاظت در زیستگاه داخل است. اجرای طرح حفاظت مشارکتی در قالب (چیرگه‌وان)، تقویت اکوتوریسم معیشتی و خرید اراضی برای اجرای حفاظت هوشمند. همچنین، با هماهنگی جوامع محلی، برداشت گندم در مناطقی که پرنده تخم‌گذاری کرده است، با تأخیر انجام خواهد شد.

وی افزود: در محور دوم، تکثیر خارج از زیستگاه را داریم که راه‌اندازی مرکز تحقیق و تکثیر از جمله آن خواهد بود. ایجاد سالن پرواز برای این مرکز از جمله اقدامات بعدی است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و از دیگر برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته ایجاد مراکز و زیستگاه‌ امن برای برگرداندن پرندگانی به طبیعت است که در اسارت تکثیر می‌شود.

انصاری در پایان نیز از موافقت ستاد اجرایی فرمان امام برای حمایت مالی، تأمین تجهیزات و بهبود معیشت روستایی در راستای اجرای این طرح‌ حفاظتی برای احیای پروژه میش مرغ خبر داد.