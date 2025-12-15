خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه همکاری سازمان محیط‌زیست و ستاد اجرایی فرمان امام به امضا رسید

تفاهم‌نامه همکاری سازمان محیط‌زیست و ستاد اجرایی فرمان امام به امضا رسید
کد خبر : 1728271
لینک کوتاه کپی شد.

​۲ تفاهم‌نامه با موضوعات «بهبود همکاری‌های محیط زیستی» و «حل و فصل اختلافات درون مجموعه میان سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» به امضای معاون رئیس‌جمهور و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رسید.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) صبح امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. 

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: در این نشست دو تفاهم‌نامه میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید. اولین تفاهم‌نامه‌ در زمینه بهبود همکاری در حوزه محیط‌زیست، توسعه صنایع سبز، برنامه‌های حمایتی برای رفع چالش‌های محیط‌زیستی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین بود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تفاهمنامه دوم در رابطه با اختلافاتی است که میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان حفاظت محیط زیست درباره املاک و اراضی وجود داشت و مقرر شد با حمایت آقای فتاح، این اختلافات به جای پی‌گیری در مراجع قضایی، میان دو طرف حل و فصل شود.

انصاری افزود: امیدوارم این همدلی که بین دو مجموعه با امضای این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد شده بتواند اثرات مثبت و مؤثری در بهبود شرایط محیط‌زیست‌ کشور داشته باشد. 

در ادامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره پروژه احیای میش مرغ اعلام کرد: جمعیت میش‌مرغ در کشور به زیر ۲۰ فرد رسیده است. برای مقابله با این بحران، برنامه‌های حفاظتی در دو محور دنبال می‌شود. محور اول حفاظت در زیستگاه داخل است. اجرای طرح حفاظت مشارکتی در قالب (چیرگه‌وان)، تقویت اکوتوریسم معیشتی و خرید اراضی برای اجرای حفاظت هوشمند. همچنین، با هماهنگی جوامع محلی، برداشت گندم در مناطقی که پرنده تخم‌گذاری کرده است، با تأخیر انجام خواهد شد.

وی افزود: در محور دوم، تکثیر خارج از زیستگاه را داریم که راه‌اندازی مرکز تحقیق و تکثیر از جمله آن خواهد بود. ایجاد سالن پرواز برای این مرکز از جمله اقدامات بعدی است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و از دیگر برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته ایجاد مراکز و زیستگاه‌ امن برای برگرداندن پرندگانی به طبیعت است که در اسارت تکثیر می‌شود.

انصاری در پایان نیز از موافقت ستاد اجرایی فرمان امام برای حمایت مالی، تأمین تجهیزات و بهبود معیشت روستایی در راستای اجرای این طرح‌ حفاظتی برای احیای پروژه میش مرغ خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری