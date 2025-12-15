خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی ۲۰ طبقه

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در محدوده دهکده المپیک گفت: آتش‌نشانان در مدت کوتاهی موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به واحدهای مجاور شدند.

به گزارش ایلنا، «سید جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۳ امروز گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک چشمه دهکده المپیک به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد. آتش‌سوزی در یک برج مسکونی ۲۰ طبقه رخ داده بود.

به گفته وی حریق از یکی از واحدهای مسکونی در طبقه دهم آغاز شده و حدود ۷۰ درصد از یک واحد مسکونی به متراژ تقریبی ۱۱۰ مترمربع را دربر گرفته بود. اما آتش‌نشانان در مدت کوتاهی موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به واحدهای مجاور شدند و حدود ۱۰ نفر از ساکنان ساختمان نیز با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به سلامت از محل خارج شدند.

 

