قتل برادر در پی اختلاف بر سر تقسیم ارث

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از دستگیری فردی که در جریان اختلاف خانوادگی برادر خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" در تشریح این خبر اظهار داشت: صبح امروز حوالی ساعت 7 و در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از دیگر اعضای خانواده مشخص شد ضارب 23 ساله به منزل برادر خود مراجعه و به علت اختلاف بر سر تقسیم ارث و میراث با چاقو برادر 52 ساله خود را از ناحیه قفسه سینه و گردن و همچنین برادرزاده 19ساله خود را نیز از ناحیه دست و سر مورد جراحت قرار داده است.

سرهنگ "مزارعی" تصریح کرد: متهم به محض مشاهده مامورین به پشت بام منزل متواری و با چاقو اقدام به خودزنی از ناحیه شکم و سینه می‌نماید که ماموران انتظامی با شیوه و شگردهای پلیسی متهم را دستگیر و تحت الحفظ به همراه دو نفر مصدوم دیگر توسط اورژانس جهت  مداوا به بیمارستان قائم"عج" منتقل شد.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متاسفانه برادر قاتل بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی در بیمارستان فوت نمود، گفت: قاتل نیز همچنان در بیمارستان تحت مراقبت و درمان می‌باشد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه پلیس با افرادی که به صورت فردی و یا جمعی اقدام به شرارت و ایجاد ناامنی در جامعه کنند، با قاطعیت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست کرد در هنگام اختلافات و درگیری خونسردی خود را حفظ کرده و قانونمندانه عمل کنند؛ زیرا وقوع چنین حوادثی موجب ضرر و زیان مادی و معنوی جبران ناپذیری خواهد بود.

