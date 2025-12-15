در پاسخ به ایلنا مطرح شد:
قطعی شبانه آب در تهران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
سخنگوی استانداری تهران گفت: تا زمانی که شبکه آبرسانی به پایداری کامل برسد، سیاست مدیریت شبکه آب از طریق کاهش فشار دنبال میشود. این اقدام بهمنظور جلوگیری از هدررفت آب و ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مناطق تهران انجام میشود و به معنای قطع آب نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی رزازی» سخنگوی استانداری تهران در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه (۲۴ آذرماه) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قطعی شبانه آب در برخی مناطق تهران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ توضیح داد: تا زمانی که شبکه آبرسانی به پایداری کامل برسد، سیاست مدیریت شبکه از طریق کاهش فشار دنبال میشود. این اقدام بهمنظور جلوگیری از هدررفت آب و ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مناطق تهران انجام میشود و به معنای قطع آب نیست.
وی افزود: این روند تا رسیدن به پایداری ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست میکنیم توصیههای وزارت نیرو را جدی بگیرند تا در حوزه آبرسانی و مدیریت بحران آب با مشکلات جدیتری مواجه نشویم. در این زمینه، ارتباط مستقیم با شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو میتواند به اطلاعرسانی دقیقتر کمک کند.
رزازی در ادامه درباره ساماندهی اتباع گفت: از ابتدای مهرماه، مرحله دوم طرح ساماندهی اتباع بیگانه با جدیت در استان تهران در حال اجراست. آمارهای مختلفی در خصوص خروج اتباع و همچنین آزادسازی ظرفیت کلاسهای درسی مطرح شده که این موضوعات بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: با دستور استاندار تهران و وزیر کشور، موضوع تکریم در روند خروج اتباع بیگانه در دستور کار قرار دارد و آثار این ساماندهی در سرانههای مختلف از جمله حوزه آموزش، بهداشت و درمان قابل مشاهده است.
رزازی در پاسخ به سوالی درباره شیوع آنفلوآنزا و وضعیت مدارس گفت: وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش بخشنامهای جامع و هشتصفحهای در این خصوص تدوین کردهاند که در آن نحوه پایش و تصمیمگیری بهطور دقیق مشخص شده است.