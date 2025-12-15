رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
باید در رسیدگی به مشکلات محیطزیستی بازنگری جدی داشته باشیم
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: لازم است یک بازنگری عمیق درباره مشکلات محیط زیست انجام دهیم. ما به دلیل آنکه برنامهریزی درست و خرد جمعی متمرکز نداریم تا به امروز نتیجه درستی نگرفتیم و اگر بازنگری و اقدام عملی درستی انجام ندهیم جبران این آسیبها سخت و غیرممکن خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در نشست مشترک با شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمین یک نعمت برای ما انسانها است این تخریبها و آسیبهایی که به محیط زیست میزنیم گناه است و در روز قیامت به خاطر گناهی که مرتکب شدیم مواخذه خواهیم شد.
وی افزود: اکثر کشورهای دنیا به دین اعتقادی ندارند، اما در کشور ما اعتقاد مبنایی به دین وجود دارد، ببینید در قرآن چه سوره و آیههایی درباره محیطزیست و حفظ طبیعت نازل شده و نباید مکتب قرآن را فراموش کرد. در این راه باید به توصیهها و سفارشهای پیامبران و امامان توجه ویژه داشته باشیم. این همه بلایای آتش سوزی، خشکسالی، فرونشست و ... ایجاد شده درست نیست و باید اقدام مبنایی در این زمینه صورت بگیرد.
فتاح تصریح کرد: مهمترین مسئله برای ما آب است. خداوند میگوید هرچیزی که برای حیات آفریدم از آب است و اگر آب وجود نداشته باشد حیات و ادامه زندگی ممکن نیست. بنابراین لازم است به محیط زیست و آب ارزش دیگری داده و بالاتر از هر چیزی قرار دهیم. باید فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مصرف درست آب در بین عموم تقویت شود. اگر این فرهنگ عمومی در بین جامعه تقویت نشود، محیط زیست و آب را از دست خواهیم داد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: ما از آبهایی استفاده کردیم که عمر آن به بیش از ۴۰ هزار سال میرسد اما با حفر چاه، سد زنی و... باعث خشکی رودخانهها و تالابها شدیم و بیشتر زمین را تخریب کردیم.
وی تصریح کرد: زمانی آب رود کارون قابل شرب بود، اما امروز بوی فاضلاب میدهد. اگر جلوی این آسیبها را نگیریم، فجایعی مانند خشکی دریاچه ارومیه، تالاب جازموریان و ... رخ خواهد داد. آب دریای خزر را نگاه کنید در سمت شمالی آن، رود ولگا که منبع اصلی تغذیه این دریا است کوچک و کوچکتر میشود، اگر اقدام اساسی در این زمینه انجام نشود سطح آب دریای خزر کمتر شده و تمام بنادر ما خشک خواهد شد.
فتاح تاکید کرد: ما کشور کم آبی هستیم، عواملی از جمله تغییر جهت ابرها و دمای زمین باعث شده تا ما در موقعیت کم بارشی قرار بگیریم. در گذشته ابرهایی از سمت سیبری به شمال کشور از جمله خراسان و گلستان میآمد اما دیگر خبری از آن ابرها نیست. ما به دلیل آنکه برنامه ریزی درست و خرد جمعی متمرکز نداریم تا به امروز نتیجه درستی نگرفتیم. اگر بازنگری و اقدام عملی درستی انجام ندهیم جبران این آسیبها سخت و غیرممکن خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: بنابراین ما باید به سمت مبانی حرکت کرده و در سطح کلان و ملی وارد شده و درباره حل مشکلات سختگیرانه عمل کنیم. یکی از اشکالات کار ما این است ضوابط اجرایی درستی نداریم که اگر کسی یا دستگاهی تخلف کرد چه جریمهای در نظر بگیریم. امروز درباره کسانی که پساب مواد صنعتی را به آب رودخانه و دریا ریختند چه جرایمی در نظر گرفتیم؟
فتاح تصریح کرد: به طور مثال رود دانوب از ۱۷ کشور اروپایی میگذرد اما ورودی و خروجی به این رودخانه از سوی همه این کشورها کنترل میشود و اگر کسی تخلف کرد جلوی آن را میگیرند. بنابراین امیدوارم با حضور خانم انصاری در راس مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با همکاری که ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه محیط زیست انجام خواهد داد کمک کنیم تا محیط زیست بهتری داشته باشیم و این سرمایه عظیم را به نسل آینده منتقل کنیم.