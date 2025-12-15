راهکارهای کنترل آلودگی هوای تهران از زبان سخنگوی استانداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی رزازی» سخنگوی استانداری تهران در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه (۲۴ آذرماه) با اشاره به فعالیت‌های کارگروه تخصصی مقابله با آلودگی هوا در استان اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک، کارگروه مستقلی برای مدیریت آلودگی در شهر تهران تشکیل شده است که از سال گذشته تاکنون برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای را اجرایی کرده‌ایم. این برنامه‌ها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک و همزمان با بروز پدیده‌هایی همچون وارونگی دما و افزایش شاخص‌های آلایندگی، به ویژه در شرایط اضطرار آلودگی، برگزار شده است.

وی افزود: با توجه به شاخص‌های سلامت اعلام‌شده در قانون، در مقاطعی تصمیماتی مانند تعطیلی پیش‌دبستانی‌ها، غیرحضوری شدن برخی مقاطع تحصیلی و حتی دانشگاه‌ها اتخاذ شد. امسال تلاش کردیم اطلاع‌رسانی این تصمیمات به‌صورت شفاف، به‌روز و لحظه‌ای از طریق روابط عمومی استانداری و دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوا انجام شود.

رزازی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت‌گرفته گفت: در حوزه کاهش منابع آلاینده، اقداماتی از جمله برخورد با صنایع آلاینده، واحدهای شن و ماسه، اسقاط خودروها و اعمال محدودیت‌های ترافیکی انجام شد. بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل موجب کاهش ۵۰ تا ۵۸ درصدی تراکم و ترافیک پایتخت شد.

سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: همچنین پلیس راهور در ۱۰۰ میدان اصلی شهر مستقر شد و ضمن انجام معاینه فنی، معاینه فنی ۳۷ خودرو در محل ابطال و حدود ۷۰۰ خودرو نیز به دلیل نقص، مردود اعلام شدند. محدودیت تردد کامیون‌ها و برخوردهای آنی با تخلفات نیز از دیگر اقدامات این دوره بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های محیط‌زیستی استان تهران اشاره کرد و گفت: برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار، حدود ۸۶۴۹ هکتار از اراضی مستعد در شهرستان‌های استان تهران شناسایی شد. همچنین طرح‌های جنگل‌کاری و کاشت درخت در ۶۰۹ هکتار از اراضی ملی در ۱۲ شهر استان تهران اجرا شد. پیگیری تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های بندعلی‌خان و صالحیه نیز با همکاری وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت.

رزازی درباره برخی انتقادات مطرح‌شده نسبت به طرح زوج و فرد گفت: تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوا کاملاً مبتنی بر قانون است. این کارگروه طبق قانون هوای پاک صلاحیت کامل دارد و تصمیمات آن جمعی است؛ به‌طوری‌که نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و ۲۱ دستگاه دارای وظیفه قانونی در آن جلسات حضور دارند. همه دستگاه‌ها نیز مکلف به اجرای مصوبات هستند.

وی تأکید کرد: مدیریت آلودگی هوا یک موضوع مقطعی نیست و حاصل سال‌ها عملکرد و تصمیم‌گیری در دوره‌های مختلف است. اگر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنند، می‌توان نتایج اقدامات را به‌صورت کمی سنجید و به شکل شفاف به مردم گزارش داد.

سخنگوی استانداری تهران درباره همکاری دولت و سپاه تهران گفت: در استان تهران، ارتباط بسیار خوب، منسجم و چارچوب‌مندی میان دولت و سپاه برقرار است. این همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله نهضت توسعه عدالت آموزشی کاملاً مشهود است؛ به‌طوری‌که سپاه تهران در اجرای طرح احداث حدود ۱۱۰ مدرسه در شهر تهران و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند بسیج سازندگی همکاری مؤثری داشته است.

وی افزود: تشکیل شوراهای محله‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان محلی، از جمله اقداماتی است که با همراهی سپاه و سایر نهادها انجام شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. این همدلی در بحران‌هایی مانند حوادث طبیعی و اقدامات جهادی و کمک‌های مؤمنانه نیز به‌خوبی خود را نشان داده است.

رزازی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر محدودیت‌های ترافیکی بر معیشت برخی اقشار گفت: در قانون، موضوع معیشت گروه‌هایی مانند رانندگان تاکسی دیده شده و این موارد در کارگروه در حال بررسی است. با این حال، برای کنترل آلودگی هوا ناچاریم یا انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهیم یا میزان مواجهه مردم را مدیریت کنیم. این تصمیمات عجولانه نبوده و بر اساس نظر کارشناسان اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: هر تصمیمی که از مبادی رسمی اعلام نشود، فاقد وجاهت قانونی است. برخی اظهارنظرها صرفاً در حد نظر کلامی و گفتاری است و به معنای تصمیم قطعی کارگروه نیست. نتایج بررسی‌ها در زمان مناسب از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.

