انتخاب «شهردار» برای مدارس استثنایی تهران
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از انتخاب «شهردار» برای مدارس استثنایی تهران برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیستوپنجمین آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس شهر تهران امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی تهران و سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران در تشریح روند اجرای طرح «شهردار مدرسه» با اشاره به شعار «شهردار مدرسه؛ امیدوار، پرتلاش و تمدنساز» اظهار کرد: فرایند اجرای این طرح از ابتدای سال تحصیلی آغاز شد و برای اجرای هرچه بهتر آن، برنامههای متعددی پیشبینی و اجرایی شد. در همین راستا، دورههای آموزشی متنوعی در مدارس برگزار شد و انتخابات شهرداران مدارس نیز با همکاری مستقیم دانشآموزان و با مشارکت گسترده آنان انجام گرفت.
وی افزود: در این دوره، نزدیک به ۲۵۰ هزار دانشآموز در فرایند انتخابات مشارکت داشتند و در نهایت ۷۰۰ شهردار مدرسه از میان دانشآموزان ۷۰۰ مدرسه در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم انتخاب شدند که بخش عمدهای از آنان از مقاطع متوسطه اول و دوم بودند. همچنین برای نخستین بار، مدارس استثنایی شهر تهران نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
امیری با اشاره به برگزاری آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس گفت: امروز با حضور شهردار تهران و مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران، آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس برگزار شد و احکام این دانشآموزان برای نخستین بار با امضای شهردار تهران به آنان اهدا شد. این در حالی است که در سالهای گذشته احکام شهرداران مدارس توسط شهرداران مناطق یا آموزش و پرورش صادر میشد.