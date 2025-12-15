به گزارش ایلنا، احمد میدری در «رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» که امروز (۲۴ آذر) برگزار شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دیدگاه رئیس‌جمهور در ارتباط با کیفیت آموزش، فرصتی بزرگ برای فعالان عدالت آموزشی باشد؛ رویکرد که تحولات اساسی در نظام آموزشی کشور ایجاد کند.

او با بیان اینکه اغلب دیدگاه‌های‌های نظری کاهش فقر آموزشی را پذیرفته‌اند، گفت: اگرچه اغلب دیدگاه کاهش فقر آموزشی را پذیرفته‌اند اما در حوزه کارآمدی، نظام‌های نابرابر را برتر و کاراتر قلمداد می‌کنند. همچنین عده‌ای بر این باور هستند گفت: برخی انواع برابری، پیش‌نیاز کارایی و کارآمدی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بودجه آموزش‌وپرورش در گذر زمان گفت: بودجه آموزش‌پرورش حدود ۱۹ درصد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بودکه در حال حاضر ۱۲ درصد است. جدایی طبقات بالای جامعه از نظام آموزشی عمومی، دلیل این موضوع است. ثروتمندان به مدارس غیرانتفاعی روی آورده‌اند و در نتیجه، نظام آموزشی عمومی به مدرسه‌ای برای طبقه متوسط تبدیل شده و این نابرابری شدید در نظام آموزشی، منجر به کاهش کیفیت معلمان و بودجه شده است.

وی گفت: نظام رسمی و عمومی آموزش کشور مسئله ثروتمندان و طبقات بالای جامعه نیست، بلکه باید پاسخگوی شرایط واقعی همه دانش‌آموزان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار باشد. به طور مثال، فرانسه با هزینه سرانه حدود ۹ هزار دلار در حوزه سلامت، رتبه نخست جهان را دارد و این در حالی است که ایالات متحده با ۱۴ هزار دلار، رتبه ۳۷ را کسب کرده است؛ زیرا سیستم آمریکا نابرابر است. این اصل در آموزش نیز صادق است و سیستم‌های برابر، کارآمدتر عمل می‌کنند.

وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره همکاری این وزارتخانه بت گروه‌های تخصصی برای اندازه‌گیری ابعاد فقر گفت: یکی از بدترین اشکال نابرابری آموزشی را محدود شدن فرصت‌ها برای دانش‌آموزانی است که امکان دسترسی به معلم خصوصی یا کلاس‌های ویژه کنکور و المپیاد ندارند. مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عدالت آموزشی صرفاً به امکانات محدود نمی‌شود، بلکه عدالت در محتوا نیز اهمیت اساسی دارد.

میدری با بیان اینکه با بی‌عدالتی در محتوای آموزشی مواجه هستیم؛ گفت: بسیاری از دانش‌آموزان، پدر و مادر کم‌سواد دارند و همچنین امکان استفاده از معلم خصوصی یا آموزش‌های مکمل را ندارند، اما کتاب‌های درسی متناسب با این واقعیت‌ها طراحی نشده است.

او درباره ضرورت توجه به آموزش‌های مهارت‌محور گفت: آموزش‌های مهارتی نقش مهمی در عدالت آموزشی و اشتغال‌پذیری دارد. در همین راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش دارد تا نظام آموزش مهارتی تقویت شود. یکی از تغییرات مهم، مشارکت انجمن‌های تخصصی و صنایع در تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی است. این تعامل کمک می‌کند از مربیان توانمند بخش صنعت در فرآیند آموزش استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای یک طرح پایلوت در شهر شاهرود گفت: هفته گذشته حدود ۴۰ دانش‌آموز در سه رشته مهارتی، آموزش‌های خود را در یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های کشور گذراندند و هدف‌گذاری ما این است که این تعداد در آینده به ده‌ها هزار نفر افزایش یابد.