کاهش دمای تهران تا ۶ درجه

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه ( ۲۵ و ۲۷ آذرماه) خبر داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران پیش‌بینی کرده است که سه‌شنبه با آغاز فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی و تداوم این شرایط تا جمعه (۲۸ آذرماه) نیمه شمالی استان تهران در برخی ساعات، بارش باران و گاهی برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق خواهد داشت. این شرایط در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌صورت بارش باران و برف، مه، وزش باد شدید، رگبار برف، احتمال رعدوبرق، کولاک و وزش باد بسیار شدید خواهد بود.

در این مدت برای ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز بارش برف، وزش باد بسیار شدید و کولاک برف و سوزباد و برای نیمه جنوبی استان بارش پراکنده باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه پیش‌بینی پنج روزه هوا را بر پایه واکاوی الگوهای تشریح کرد. بر این اساس طی پنج روز آینده آسمان کمی ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی خواهد بود و از روز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) روند کاهش نسبی دما در سطح استان و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان تهران فردا (۲۵ آذرماه) نیمه ابری تا ابری و وزش باد، گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۶ آذرماه) نیمه ابری تا ابری و وزش باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

