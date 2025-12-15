خبرگزاری کار ایران
حمایت از زنان ایرانی داخل و خارج از کشور

معاون بررسی‌های راهبردی، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: این معاونت، حمایت و همراهی از زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور را یکی از محورهای اصلی مأموریت خود می‌داند.

به گزارش ایلنا، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و روز مادر، مراسمی با حضور جمعی از زنان ایرانی مقیم عراق در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا برگزار شد.

نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این مراسم، با تبریک میلاد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را «الگوی جامع زن مسلمان» توصیف کرد و گفت: حضرت زهرا (س) در همه ابعاد زندگی، از عبادت و معنویت تا مسئولیت اجتماعی، دفاع از حق و تربیت نسل، نمونه‌ای بی‌بدیل برای زنان و مردان در همه دوران‌هاست.

وی ادامه داد: در منطق اسلام، دو مسئله «شأن زن» و «حقوق زن» از اهمیت بنیادین برخوردار است‌ و قرآن کریم زن و مرد را در انسانیت، ایمان، عمل صالح و دستیابی به کمالات معنوی برابر می‌داند.

به گفته معاون بررسی‌های راهبردی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اسلام، زن را دارای کرامت، هویت مستقل و نقش‌آفرین در خانواده و جامعه می‌داند و در عین حال با وضع احکام حکیمانه، از شأن، امنیت و جایگاه زن و بنیان خانواده صیانت می‌کند.

ابوالقاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش ویژه زنان ایرانی مقیم عراق اشاره و اظهار کرد: زنان ایرانی مقیم عراق تنها ساکن یک کشور دیگر نیستند، بلکه سفیران فرهنگی، پیونددهندگان روابط دو ملت و روایت‌گران هویت زن ایرانی ـ اسلامی هستند و می‌توانند با رفتار، سبک زندگی و کنش اجتماعی خود، تصویر واقعی زن مسلمان آگاه، متعهد و اثرگذار را به نمایش بگذارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در پایان این مراسم، بر نقش زنان در تربیت نسل آینده، تقویت بنیان خانواده و مشارکت فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خیریه‌ای تأکید شد و نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرد: این معاونت، حمایت و همراهی از زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور را یکی از محورهای اصلی مأموریت خود می‌داند.

