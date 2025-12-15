خبرگزاری کار ایران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد

کد خبر : 1727987
مدیرعامل مؤسسه راهگشا، از افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک خبر داد و گفت: ساعت فعالیت این مراکز در شهر تهران و همچنین مراکز استان‌هایی که با حجم بالای مراجعات مردمی مواجه هستند، از ساعت 7 صبح تا ۱۶ تعیین شده و خدمت‌رسانی تا پذیرش آخرین مراجعه‌کننده ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "محمود خوشنشان" از افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک خبر داد و گفت: ساعت فعالیت این مراکز در شهر تهران و همچنین مراکز استان‌هایی که با حجم بالای مراجعات مردمی مواجه هستند، از ساعت 7 صبح تا ۱۶ تعیین شده و خدمت‌رسانی تا پذیرش آخرین مراجعه‌کننده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به هدف‌گذاری این تصمیم افزود: این اقدام در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل ارائه خدمات انجام شده و در چارچوب تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور برای ارتقای کیفیت خدمات انتظامی و کاهش معطلی شهروندان است.

مدیرعامل مؤسسه راهگشا همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت مراجعات و ارائه خدمات مطلوب در مراکز پرتردد انجام شده و شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر در ساعات اعلام‌شده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: هدف از افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان، تسریع در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا از ازدحام و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شود.

انتهای پیام/
