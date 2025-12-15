خبرگزاری کار ایران
انهدام باند سرقت از منازل در مهرآباد

کد خبر : 1727978
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری از انهدام باند سرقت از منازل در مهرآباد خبر داد‌ و گفت: هر سه سارق در حین دستگیری مقاومت کردند که مورد هدف گلوله قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالوهاب علایی در این باره گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه در اولویت پلیس قرار دارد، برخورد با سارقان منزل است که این مسئله به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: طی رصد عملیاتی ماموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوب، همکاران متوجه شدند راکبان دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت از منزل می کنند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: این سارقان که همگی حرفه ای و سابقه دار هستند، ۱۷ آذر ماه شناسایی شدند و هنگام دستگیری، سارقان به دستور ایست توجه نمی کنند و بر اساس قانون به کارگیری سلاح، مورد هدف گلوله قرار گرفتند.

سرهنگ عطایی گفت: از سارقان ادوات سرقت کشف شد، همچنین ارزش اموال مکشوفه بیش از یک میلیارد تومان است‌ و تاکنون بیش از ۵ شاکی شناسایی شده اند.

وی به شهروندان توصیه کرد که منزل خود را بانک نکنند، یعنی اموال با ارزش را در خانه ها نگه داری نکنند‌. علاوه بر این استفاده از دوربین مداربسته توصیه می شود.

