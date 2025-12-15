خبرگزاری کار ایران
بارش‌های پراکنده در راه پایتخت؛ از اواخر هفته تهران سردتر می‌شود

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی تهران گفت: از فردا تا پایان هفته، بارش‌های خفیف و پراکنده در پایتخت پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت پنجشنبه نیز کاهش محسوس دما آغاز خواهد شد؛ به‌طوری که دمای هوا در برخی مناطق تهران در روزهای پایانی هفته و ابتدای هفته آینده می‌تواند به زیر صفر درجه برسد.

به گزارش ایلنا، وضعیت جوی تهران در روزهای پیش‌رو، اگرچه با بارندگی‌های قابل‌توجه همراه نیست، اما تغییرات دمایی آن می‌تواند بر شرایط روزمره شهروندان اثرگذار باشد. براساس اعلام سازمان هواشناسی، پایتخت در روزهای آینده شاهد ناپایداری‌های ضعیف جوی خواهد بود؛ ناپایداری‌هایی که بیش از آنکه با بارش سنگین همراه باشند، با افت دما و هوای سرد خود را نشان می‌دهند.

صادق ضیاییان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی با اشاره به جزئیات این سامانه جوی گفت: از سه شنبه تا پایان هفته، بارش‌هایی خفیف و پراکنده در تهران پیش‌بینی می‌شود که شدت آن در حدی نیست که منجر به اختلال جدی در تردد یا فعالیت‌های شهری شود.

به گفته او، این بارش‌ها در برخی ساعات و به‌صورت مقطعی رخ می‌دهد و در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه این بارندگی‌ها خفیف است، افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، انتظار بروز پدیده آلودگی هوا در تهران وجود ندارد و کیفیت هوا در روزهای آینده در وضعیت قابل‌قبول باقی خواهد ماند.

کاهش دما در راه پایتخت

به گزارش شهر، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی همچنین از کاهش دما در تهران خبر داد و گفت: از اواخر وقت پنجشنبه روند کاهش دما آغاز می‌شود و روزهای شنبه و یکشنبه هوای سردتری در انتظار شهروندان تهرانی خواهد بود. به گفته ضیاییان، به‌ویژه در روز یکشنبه، دمای هوا در برخی مناطق شهر تهران می‌تواند به زیر صفر درجه نیز برسد.

بر اساس این گزارش، تهران تا پایان هفته با بارش‌های خفیف و پراکنده و بدون آلودگی قابل‌توجه هوا روبه‌رو خواهد بود، اما افت دما از اواخر هفته و سرمای محسوس در ابتدای هفته آینده، مهم‌ترین ویژگی وضعیت جوی پایتخت در روزهای پیش‌رو است؛ موضوعی که شهروندان به‌ویژه در ترددهای صبحگاهی و شبانه باید به آن توجه داشته باشند.

