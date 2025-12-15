معاون شهردار تهران:
شهرداران مدارس مدرسه را در محله خود فعال میکنند
معاون شهردار تهران با تأکید بر نقش شهرداران مدارس در ارتباط مدرسه با محله و جامعه گفت: پس از تنفیذ حکم، شهردار مدرسه باید مدرسه را در محله خود فعال کند و نسبت به شهر و کشورش احساس مسئولیت داشته باشد. تغییر از شهردار مدرسه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا از شهر، بیستوپنجمین آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس شهر تهران امروز -دوشنبه ۲۴آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی تهران و سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت طرح شهرداران مدارس در تربیت مدیران آینده کشور، گفت: در هر مدرسه یک شهردار و سه معاون شهردار فعالیت میکنند و همین قرار گرفتن در معرض رأی، ارائه برنامه و جلب اعتماد هممدرسهایها، یک تمرین بزرگ مدیریتی است که در کمتر کشوری تجربه میشود.
وی با بیان اینکه این تجربه چند سالی است در مدارس آغاز شده و امروز به بلوغ رسیده است، افزود: دانشآموزان در این فرآیند، از همان ابتدا یاد میگیرند برنامه بدهند، گفتوگو و مناظره کنند، رأی بگیرند و سپس مسئولیت بپذیرند. این یعنی تمرین مسئولیتپذیری اجتماعی و کار جمعی؛ اینکه یک جمع تصمیم میگیرد و برای اجرای آن تلاش میکند.
معاون شهردار تهران گفت: شهرداران مدارس کسانی هستند که قرار است کشورشان را از وضعیت فعلی بهتر کنند و افتخارات جدیدی بیافرینند. این برای ما مایه افتخار است که در مدارس میبینیم انتخابات برگزار میشود، برنامه ارائه میشود، وعده داده میشود و از میان دانشآموزان، بهترینها انتخاب میشوند.
وی ادامه داد: این تمرین بزرگ مدیریتی، حتماً در آینده به کار شهرداران مدارس خواهد آمد و دیر نیست روزی که هر یک از شهرداران مدارس، خود را در جایگاهی مهم و مسئولیتی بزرگ ببینید.
توکلیزاده با اشاره به مسئولیت جهانی نسل جوان خاطرنشان کرد: ما باید تصمیم بگیریم قواعد این دنیا را تغییر دهیم. دنیایی که در آن ظلم وجود دارد، باید به دست شهرداران مدارس تغییر کند. دنیایی که در آن از کشته شدن ۶۰ هزار کودک، نوجوان، زن و انسان بیگناه سخن گفته میشود، قابل تحمل نیست و باید دگرگون شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دانشآموزان و شهدای نوجوان گفت: امروز باید از ۲۶ دانشآموز شهید جنگ ۱۲ روزه و نیز دانشآموزانی که از تحصیل محروم شدند یاد کنیم؛ اینها قهرمانان واقعی ما هستند که مسیر را به ما نشان میدهند.