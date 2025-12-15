جاساز ماهرانه سیگار قاچاق در کامیون

وی افزود: در بازرسی از این خودرو 86 هزار و 250 پاکت انواع سیگار و 29 هزار و 700 پاکت تنباکو میوه‌ای خارجی فاقد مجوز که به طرز ماهرانه‌ای در کامیون جاساز شده بود، کشف شد.

سرهنگ رضایی عنوان داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان 85 میلیارد ریال برآورد شده است و در این رایطه راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.