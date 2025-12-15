خبرگزاری کار ایران
جاساز ماهرانه سیگار قاچاق در کامیون

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع سیگار و تنباکو میوه‌ای خارجی فاقد مجوز به ارزش 85 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "ذبیح‌اله رضایی" گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو 86 هزار و 250 پاکت انواع سیگار و 29 هزار و 700 پاکت تنباکو میوه‌ای خارجی فاقد مجوز که به طرز ماهرانه‌ای در کامیون جاساز شده بود، کشف شد.

سرهنگ رضایی عنوان داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان 85 میلیارد ریال برآورد شده است و در این رایطه راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

انتهای پیام/
