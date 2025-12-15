جانشین رئیس پلیس راهور فراجا:
هر فوتی تصادفات ۲۲ میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسن مومنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، صبح دوشنبه (۲۴ آذرماه) در رویداد تبادل فناوری در حوزه کارآفرینی و مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی، با اشاره به آمار بالای تلفات جادهای در کشور گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند. حدود ۴۰۰ هزار نفر سالانه در تصادفات مصدوم میشوند که از این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها معلول میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همه دستگاهها به کاهش تلفات تصادفات افزود: بیش از ۳۰ دستگاه در حوزه تصادفات مسئولیت دارند و کاهش این آمار نیازمند همکاری کامل و مستمر همه نهادهاست.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه پلیس راهور از نهادهای پیشرو در هوشمندسازی است، اظهار کرد: راهور در استفاده از فناوریهای نوین جزو حوزههای پیشرو محسوب میشود و اقدامات خوبی هم انجام شده، اما باید بپذیریم که این اقدامات هنوز حداقلی است و جای توسعه و استفاده گستردهتر از فناوریها در مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات وجود دارد.
سردار مومنی ادامه داد: امروز در نقطهای قرار داریم که میان استفاده از روشهای سنتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین حق انتخاب نداریم، ما باید از فناوریهای هوشمند و روشهای نوین استفاده کنیم که این امر نیز به وسیله شرکتهای دانش بنیان و نخبگان رقم خواهد خورد.
وی با ارائه آماری از وضعیت تردد و تصادفات کشور افزود: طی حدود ۲۰ سال گذشته، تعداد وسایل نقلیه ۵۷۷ درصد افزایش داشته، همچنین دارندگان گواهینامه ۲۱۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر جمعیت ۳۲ درصد رشد کرده و میزان تردد وسایل نقلیه نیز ۶۲۱ درصد افزایش یافته است.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمارهای نگرانکننده سال جاری گفت: متأسفانه بر اساس اعلام پزشکی قانونی، در هفت ماهه امسال شاهد افزایش حدود ۳ درصدی جانباختگان تصادفات بودهایم. نکته قابل توجه این است که برخلاف سالهای گذشته که عمده تصادفات برون شهری و در جادهها رخ میداد، اکنون آمار تصادفات درونشهری نیز افزایش یافته و در این حوزه رشد نزدیک به ۱۰ درصدی را شاهد هستیم.
سردار مومنی ادامه داد: شهر تهران در این زمینه شرایط نگرانکنندهای دارد؛ بهطوریکه ۶۰ درصد افزایش تصادفات درونشهری کشور در ۷ ماهه سال جاری مربوط به تهران است. این در حالی است که بخش عمدهای از شرکتهای فناور نیز در تهران مستقر هستند و باید از این ظرفیت برای کاهش تصادفات استفاده بیشتری شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به هزینههای سنگین تصادفات رانندگی برای کشور گفت: اگر اعداد و ارقام را با هم مقایسه کنیم، میبینیم میزان سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری و ایمنی ترافیک در مقایسه با سهمی که تصادفات به کشور تحمیل میکند، بسیار ناچیز است. برآوردها نشان میدهد تصادفات در مجموع حدود ۱۹ درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: بر اساس برآوردها هر تصادف ۲۴۰ میلیون تومان، هر مصدوم ۸۴۰ میلیون تومان و هر جان باخته ۲۲ میلیارد تومان هزینه دارد.