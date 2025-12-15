به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی زینی‌وند در تشریح وضعیت مبادی ورودی پایتخت، گفت: تهران دارای ۱۸ مدخل ورودی در چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب است و روزانه حدود ۲۲ میلیون سفر در شهر تهران انجام می‌شود.

وی افزود: بیشترین حجم ورودی‌ها مربوط به جنوب تهران با سهم ۳۱.۳ درصد (آزادراه خلیج فارس، جاده قدیم قم و آزادراه تهران – ساوه) است. پس از آن، غرب تهران با ۳۰.۷ درصد (بزرگراه شهید لشگری، بزرگراه فتح، بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید خرازی) در رتبه دوم قرار دارد. شرق با ۲۲.۳ درصد و شمال با ۱۵.۷ درصد سهم ورودی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به چالش‌های جدی مبادی ورودی در حوزه ایمنی تردد، اظهار کرد: کاهش سرعت ناگهانی، طراحی هندسی نامناسب، تفاوت اهداف سفر رانندگان (ورود، خروج یا عبور)، وجود کاربری‌های ناهمگون، نقص روشنایی، خط‌کشی و تابلوها، و همچنین خستگی رانندگان از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات در این نقاط است.

وی در ادامه به وضعیت منطقه ۲۱ تهران پرداخت و گفت: این منطقه با وسعت ۵۴۰۰ هکتار و قرارگیری در مجاورت استان البرز، یکی از قطب‌های صنعتی و پر رفت و آمد تهران است. اما به لحاظ ایمنی راه، با مشکلات جدی مواجه بوده و در هشت‌ماهه امسال شاهد فوت ۳۳ نفر بعلت تصادف در معابر این منطقه بوده‌ایم؛ در حالی که سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۸ نفر فوتی ثبت شده بود.

به گفته رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از مجموع قربانیان امسال حوادث رانندگی منطقه ۲۱، تعداد ۹ نفر راننده یا سرنشین خودرو، ۱۲ نفر موتورسوار و ۱۲ نفر عابر پیاده بوده‌اند.

وی علل اصلی این حوادث راعدم توجه به جلو با ۱۶ نفر، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۱۴ نفر و تغییر مسیر ناگهانی را ۲ نفر اعلام کرد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات فوتی در ساعات تاریکی شب رخ داده است؛ به گونه‌ای که بین ساعت ۲۰ تا ۲۴ شب ۱۱ نفر، بین ساعت ۰۰ تا ۰:۴ بامداد ۱۰ نفر و بین ساعت ۰:۴ تا ۰:۸ صبح ۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ضعف روشنایی معابر یکی از عوامل مهم در افزایش تصادفات منطقه ۲۱ است.

وی در پایان تأکید کرد: رفع نقص‌های هندسی راه، ارتقای روشنایی، استانداردسازی خط‌کشی‌ها و تابلوها، نصب حفاظ‌های ایمنی و مدیریت توقف‌های حاشیه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات فوتی در مبادی ورودی تهران ایفا کند.

