سازمان هواشناسی اعلام کرد:
هشدار کاهش دما در آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور شاهد رگبار باران در این مناطق خواهیم بود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور در استانهای بوشهر، فارس و بهتدریج در هرمزگان، غرب کرمان، برخی مناطق کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان، ابرناکی و رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
بعد از ظهر ابرناکی و بارش در گیلان و غرب مازندران نیز آغاز می شود.
فردا (سه شنبه) گستره فعالیت سامانه این مناطق در یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، همچنین در شمال غرب و سواحل دریای خزر است. در مناطق سردسیر برف و در نقاط کوهستانی و گردنه ها کولاک برف، لغزندگی جادهها و کاهش دید و در استانهای جنوبی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.
در جنوب بوشهر، غرب هرمزگان و کرمان بارش شدت خواهد داشت.
چهارشنبه به جز دامنههای جنوبی البرز و سیستان و بلوچستان، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ می دهد. در جنوب فارس، غرب هرمزگان، شمال خراسان رضوی و گیلان بارش شدت خواهد داشت و در شمال غرب و غرب کشور وزش باد و کاهش نسبی دما و بارش بهصورت برف انتظار می رود.
در پنج روز آینده در نیمه شرقی و جنوبی کشور برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.
چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه در جنوب، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش دما رخ می دهد.
تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم است. در ضمن سه شنبه در جزایر واقع در تنگه هرمز و مرکز و شرق خلیج فارس و پنجشنبه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس رگبار و رعدوبرق شدید انتظار می رود و دریا متلاطم است.امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و بهتدریج افزایش ابر خواهد بود. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به ۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.