خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

هشدار کاهش دما در آخر هفته

هشدار کاهش دما در آخر هفته
کد خبر : 1727760
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور شاهد رگبار باران در این مناطق خواهیم بود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور در استان‌های بوشهر، فارس و به‌تدریج در هرمزگان، غرب کرمان، برخی مناطق کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان، ابرناکی و رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

بعد از ظهر ابرناکی و بارش در گیلان و غرب مازندران نیز آغاز می شود.

فردا (سه شنبه) گستره فعالیت سامانه این مناطق در یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، همچنین در شمال غرب و سواحل دریای خزر است. در مناطق سردسیر برف و در نقاط کوهستانی و گردنه ها کولاک برف، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید و در استان‌های جنوبی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

در جنوب بوشهر، غرب هرمزگان و کرمان بارش شدت خواهد داشت.

چهارشنبه به جز دامنه‌های جنوبی البرز و سیستان و بلوچستان، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ می دهد. در جنوب فارس، غرب هرمزگان، شمال خراسان رضوی و گیلان بارش شدت خواهد داشت و در شمال غرب و غرب کشور وزش باد و کاهش نسبی دما و بارش به‌صورت برف انتظار می رود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی و جنوبی کشور برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه در جنوب، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش دما رخ می دهد.

تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم است. در ضمن سه شنبه در جزایر واقع در تنگه هرمز و مرکز و شرق خلیج فارس و پنجشنبه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس رگبار و رعدوبرق شدید انتظار می رود و دریا متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و به‌تدریج افزایش ابر خواهد بود. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به ۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری