«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران درباره تهدید مدیران محلات از سوی برخی مدیران شهرداری برای واریز مبالغ به حساب‌های شخصی به خبرنگار ایلنا گفت: از محل درآمدهای سرای محلات، هزینه‌هایی انجام می‌شود که شفاف نیست. به عنوان مثال، شماره کارت فردی ارسال می‌شود و درخواست می‌شود که مبلغ ۱۰ میلیون تومان به آن کارت واریز شود، یا شماره کارت مجموعه‌ای ارسال می‌شود و اعلام می‌گردد که این مبلغ برای برگزاری مراسم باید واریز شود.

وی افزود: ما اعلام کردیم که این موارد باید به صورت مکتوب ارائه شوند؛ یعنی باید نامه رسمی نوشته شود و به وضوح بیان شود که این مبلغ بابت کدام فعالیت فرهنگی یا اجتماعی که قرار است در منطقه یا محله اتفاق بیفتد، واریز می‌شود، نه اینکه فقط با تلفن یا در فضای مجازی انجام شود. همچنین، این مبلغ فقط می‌تواند برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود محله هزینه شود. به عنوان مثال، اگر فردی فوت کند در فلان منطقه شهرداری تهران، به سرای محله زنگ می‌زنند و درخواست خرید و ارسال دسته گل می‌کنند؛ این موضوع ارتباطی ندارد.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: اگر فردی فعال فرهنگی و اجتماعی باشد، ما به احترام او مراسمی برگزار می‌کنیم و دسته گلی نیز برای او می‌بریم. البته لازم به ذکر است که آوردن دسته گل به طور کلی در شهرداری تهران ممنوع است. من می‌خواهم بگویم که درخواست من از این بابت بود که این نوع فعالیت‌ها در حال حاضر به صورت شفاف انجام نمی‌شود.

امانی تصریح کرد: من به شهرداری تذکر دادم که از انجام این کار جلوگیری کند، زیرا وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، احتمال بروز فساد افزایش می‌یابد. متأسفانه، این مسائل در اکثر مناطق و نواحی در حال وقوع است. من به شهرداری تهران تذکر دادم که باید جلوی این مسائل را بگیرد.حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی همچنین درباره سرنوشت تابلوهایی موزه امام علی (ع) که از کشور خارج شده و فروخته شد، گفت: در کمیسیون فرهنگی، خانم معدنی پور اعلام کردند که ایشان به موزه مراجعه کرده و مشاهده کرده‌اند که منهای تابلوهایی که به فروش رفته است، سایر تابلوها بازگشته‌اند. همچنین آقای اقراریان قرار شد لیست تابلوهای بازگشته را برای ایشان ارسال کند.

