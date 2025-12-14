کشف ۴۰ هزار قلم داروی قاچاق لاغری و جنسی در تهران

به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه مقابله و مبارزه با همه مصادیق قاچاق از جمله داروی قاچاق در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی است بیان داشت: با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود و منابع اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا از داروخانه‌ای مقدار ۴۰ هزار قلم داروی غیر مجاز و قاچاق لاغری و جنسی را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه داروهای قاچاق که توسط سوداگران و دلالان اقتصادی و تجاری وارد کشور می‌شوند سلامت مصرف کنندگان آن را به خطر می‌اندازد، بیان داشت: داروی قاچاق علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به چالش می‌کشاند به طور مستقیم سلامت مصرف کننده آن را نیز به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به حضور کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی در این مأموریت و دستگیری یک متهم در این زمینه خاطرنشان کرد ارزش تقریبی داروهای مکشوفه نزدیک به ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۳۰۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است بیان داشت به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

