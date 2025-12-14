خبرگزاری کار ایران
باند تولید و توزیع دستگاه‌های گنج‌یاب متلاشی شد

فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند 3 نفره تولید و توزیع تجهیزات گنج یابی و کشف 63 دستگاه و 18 قلم اشیاء تاریخی به ارزش 900 میلیارد ریال در شهرستان بانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار "یحیی الهی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی بانه در عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی استان، یک باند فعال در امر تولید و توزیع دستگاه های گنج یاب را در شهرستان بانه شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی اعضای این باند 3 نفره را که در یک کارگاه در امر تولید و توزیع دستگاه ها فعالیت داشتند دستگیر کردند که در بازرسی از محل نیز 63 قلم از انواع تجهیزات گنج یابی و 18 قلم آثار تاریخی و باستانی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه ارزش دستگاه ها و آثار تاریخی کشف شده بالغ بر 900 میلیارد ریال برآورده شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان قدمت این اشیاء تاریخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد.

سردار "الهی"در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند، تصریح کرد: آثار و بناهای تاریخی و باستانی بخشی از هویت و فرهنگ هر ملتی می باشد و پلیس با تمام توان خود با هرگونه اقدام سودجویانه و افرادی که قصد به تاراج بردن میراث فرهنگی کشور را داشته باشد مقابله خواهد کرد.

