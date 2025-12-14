به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز یکشنبه (۲۳ آذرماه) مراسم تجلیل از اساتید برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این مراسم از ۲۲ استاد هیئت علمی دانشکده بهداشت که موفق به کسب عنوان «دانشمند برتر جهان» بر اساس اعلام دانشگاه استنفورد شده‌اند، تقدیر شد. همچنین از اساتید یک درصد برتر علمی معرفی‌شده در پایگاه علم‌سنجی وزارت بهداشت، تجلیل به عمل آمد.

شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این مراسم با اشاره به جایگاه علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وقتی به پروفایل علمی اعضای هیئت علمی دانشکده نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که آن‌ها در یک مسیر علمی درست و عمیق رشد کرده‌اند. یعنی تعداد مقالات و سوابق پژوهشی به‌گونه‌ای است که صرفاً اعداد نیستند، بلکه با تجربه آن ها تناسب دارد.

آخوندزاده با بیان اینکه انتخاب اعضای هیئت علمی در دانشکده بهداشت اهمیت بسیار بالایی دارد، تصریح کرد: بر خلاف دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، در دانشکده بهداشت اگر انتخاب نادرستی در جذب هیئت علمی صورت گیرد، می‌تواند به کل دانشکده آسیب بزند؛ بنابراین دقت در جذب اعضای هیئت علمی در این دانشکده حیاتی است.خوشبختانه این دانشکده در تغییر و تحولات دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه جذب هیئت علمی، کمتر دچار آسیب شده است، اما باید مراقب باشیم که دانشکده بهداشت در این تغییرات دولت ها دچار آسیب نشود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از دغدغه‌های اصلی خود را کاهش سهم دانشکده بهداشت در جذب منابع مالی عنوان کرد و گفت: میزان جذب منابع مالی دانشکده بهداشت از معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و همچنین از بخش‌هایی مانند صنعت، نفت، پالایشگاه‌ها و مناطق صنعتی نظیر عسلویه نسبت به ۱۰ سال قبل کاهش یافته است. با توجه به محدودیت منابع دولتی، اگر نتوانیم منابع مالی را از خارج از دانشگاه جذب کنیم، دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: جذب منابع مالی کار ساده‌ای نیست و نیازمند ارتباطات و تعاملات گسترده است، اما انتظار می‌رود اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت در دو تا سه سال اخیر تلاش بیشتری برای جذب منابع مالی داشته باشند. همچنین می‌توان با تصویب آیین‌نامه‌های تشویقی در دانشگاه، برای اعضایی که منابع مالی بزرگ از خارج دانشگاه جذب می‌کنند، انگیزه و جذابیت بیشتری ایجاد کرد.

آخوندزاده با تأکید بر اینکه تحقیقات دانشگاهی در تضاد با فناوری نیست، بیان کرد: مأموریت اصلی ما در دانشگاه، انجام تحقیقات و انتشار مقالات علمی است و این مسیر هیچ تعارضی با توسعه فناوری ندارد. این دو در یک راستا حرکت می‌کنند و هرچه تحقیقات دانشگاهی تقویت شود، رشد فناوری نیز شتاب خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: نباید به هیچ عنوان تصور شود که دوره تحقیقات دانشگاهی به پایان رسیده است؛ این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند و در کنار آن، توسعه فناوری نیز به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم با اشاره به اثرات مثبت فعالیت‌های دانشگاه در سطح کشور گفت: بسیاری از اقدامات پایه‌ای شبکه بهداشت و درمان در کشور از همین نقطه و با زحمات اساتید دانشکده بهداشت آغاز شده است.

وی افزود: ریشه کنی بسیاری از بیماری‌های واگیر در کشور نیز مبتنی بر تلاش‌های دانشگاه و دانشکده بهداشت بوده است. همچنین در حوزه پیشگیری از بیماریها اگر فعالیتی در سراسر دیده می شود، به نوعی ریشه در همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد.

او تاکید کرد: همه اقداماتی که دانشگاه باید برای بررسی وضعیت سلامت مردم و ارائه راهکارهای علمی انجام دهد، همکاران ما انجام داده اند. اما پس از آن بر عهده سیاستمداران و مسئولین اجرایی است که از این راهکارها برای بهبود شرایط استفاده کنند.

