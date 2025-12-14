خبرگزاری کار ایران
شهردار دزفول عزل شد

شهردار دزفول عزل شد
با رای اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار دزفول عزل شد.

به گزارش ایلنا، در نشست صبح امروز شورای اسلامی شهر دزفول که با حضور اعضا برگزر شد، محمد عتاب اهوازی شهردار این شهر از مقام خود عزل شد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول  در این نشست گفت: نشست قبل شورا که قرار بود با حضور شهردار برگزار شود به علت بارندگی لغو و به امروز موکول شد.

محمد حسن پرآور  با اشاره به موافقت ۶ رای عضو شورای اسلامی شهر دزفول برای عزل شهردار دزفول افزود:  محمد عتاب اهوازی با رای اعضای شورای شهر دزفول از این پس شهردار نیست و از سمت خود عزل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با رای اعضای شورای اسلامی شهر دزفول محمد مهرآفرین به عنوان سرپرست شهرداری دزفول منصوب شد.

 

