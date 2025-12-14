خبرگزاری کار ایران
رزرو طرح ترافیک در تهران از سر گرفته شد

کد خبر : 1727328
معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل‌ ونقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل‌ ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر لزوم کاهش آلاینده‌های هوا و ترافیک شهری، از شهروندان خواست تا حد امکان برای انجام سفرهای روزانه خود از ناوگان حمل‌ ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت ضرورت تردد با خودروی شخصی، حتماً نسبت به رزرو طرح ترافیک اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، آرش رساءایزدی با اشاره به پایان طرح زوج و فرد و بهبود نسبی کیفیت هوا اظهار کرد: شهروندان ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه با خودروهای شخصی و تک‌سرنشین، سفرهای ضروری خود را مدیریت کرده و تنها با رزرو طرح وارد محدوده‌های ترافیکی شوند.

وی با بیان اینکه رزرو طرح ترافیک از افزایش هزینه‌های شهروندان جلوگیری می‌کند، افزود: ورود بدون رزرو به محدوده‌های ترافیکی، موجب افزایش عوارض تا ۲ برابر شده و علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان، مشکلاتی را برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند.

این مسئول با تأکید بر نقش رزرو طرح در ساماندهی ترددها، خاطرنشان کرد: رزرو طرح ترافیک مانع ورود غیرقانونی و بی‌ضابطه خودروها به مرکز شهر می‌شود و به شهرداری تهران این امکان را می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر از ورود و خروج خودروها، برنامه‌ریزی مؤثرتری برای نظم‌دهی به خیابان‌های مرکزی و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از ازدحام خودروها داشته باشد.

رساءایزدی همچنین با اشاره به فعالیت منظم سامانه حمل‌ونقل عمومی در مناطق مرکزی شهر یادآوور شد: در حال حاضر اتوبوس، تاکسی و مترو طبق برنامه و در زمان مقرر در حال ارائه خدمات هستند و توصیه جدی ما به شهروندان این است که برای تردد در این مناطق از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

