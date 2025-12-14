خبرگزاری کار ایران
خانم کلاهبردار میلیاردی دستگیر شد

خانم کلاهبردار میلیاردی دستگیر شد
جانشین انتظامی استان از بازداشت خانم کلاهبردار میلیاردی که با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می کرد در شهرستان "تنکابن" خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ‌ "صمد کلاگر" با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدمات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاهبرداری که یک زن می باشد با وعده دورغین ارتباط با افراد ذی نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می کند.

جانشین انتظامی مازندران، اظهار کرد: ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری 100 میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

