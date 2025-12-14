خانم کلاهبردار میلیاردی دستگیر شد

وی تصریح کرد: با انجام اقدمات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاهبرداری که یک زن می باشد با وعده دورغین ارتباط با افراد ذی نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می کند.

جانشین انتظامی مازندران، اظهار کرد: ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری 100 میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.