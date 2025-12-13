به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با هفته پژوهش، مراسم افتتاح سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت و بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صبح روز شنبه (۲۲ آذرماه) در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. در این مراسم حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند.













حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران با تبریک هفته پژوهش به دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان، از برگزاری همزمان سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت و بیست‌وششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: این همزمانی نشان می‌دهد که این دو نمایشگاه مکمل یکدیگر هستند؛ چراکه دانش و پژوهش از دانشگاه آغاز می‌شود و در نهایت به ساخت تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته می‌رسد.

افشین با اشاره به سیاست‌های حمایتی معاونت علمی در سال جاری اظهار کرد: هرگونه خرید تجهیزات از سوی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که از محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه‌ها انجام شود، بر اساس سطح فناوری مورد حمایت قرار می‌گیرد. اگر محصول در سطح فناوری یک باشد، ۴۵ درصد هزینه توسط معاونت علمی و ۵۵ درصد توسط دانشگاه یا پژوهشکده تأمین می‌شود. در سطح فناوری دو، ۳۰ درصد حمایت معاونت و ۷۰ درصد سهم خریدار است و در سطح فناوری سه، ۱۰ درصد حمایت معاونت علمی و ۹۰ درصد بر عهده خریدار خواهد بود.

وی افزود: هدف از این مدل حمایتی، سوق دادن تولیدکنندگان و دانشگاه‌ها به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر است. بر همین اساس، اگر محصولی بدون تغییر نسبت به سال قبل مجدداً در نمایشگاه ارائه شود، یک سطح از نظر فناوری تنزل خواهد یافت؛ چراکه ما به دنبال پویایی، حرکت و ارتقای مستمر محصولات فناورانه هستیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تجهیزات آزمایشگاهی گفت: اگر به‌دنبال جهش علمی و پژوهش با کیفیت هستیم، نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی به‌روز هستیم؛ موضوعی که امروز بسیاری از دانشگاه‌های کشور با آن مواجه‌اند. در همین راستا، همراه با وزیر علوم تعهد داده‌ایم که تا پایان دولت چهاردهم، زیرساخت‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و مالیاتی به‌روزرسانی شود.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در جمع خبرنگاران با تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران و محققان کشور، برگزاری همزمان نمایشگاه ایران‌ساخت و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری را نماد وفاق علمی دانست و گفت: یک بخش این رویداد توسط معاونت علمی و بخش دیگر توسط وزارت علوم برگزار می‌شود و این هم‌افزایی، رویدادی مبارک و اثربخش را رقم زده است.

وی افزود: این نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه کشور را به نمایش می‌گذارد و آن‌ها را در معرض عرضه قرار می‌دهد. امیدواریم صنایع، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها با حضور فعال در این نمایشگاه، هم برای تجهیز آزمایشگاه‌های خود اقدام کنند و هم از این فضا به‌عنوان یک محیط یادگیری و شبکه‌سازی میان عرضه و تقاضا بهره ببرند.

وزیر علوم تأکید کرد: این نمایشگاه در سال‌های گذشته نشان داده که بستری موفق برای ارتباط میان تولیدکنندگان فناوری و متقاضیان است و از نوع حمایت‌هایی که از سوی معاونت علمی برای این حوزه در نظر گرفته شده، قدردانی می‌کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به دستاوردهای ارائه‌شده در نمایشگاه پژوهش و فناوری گفت: دستاوردهایی که در این نمایشگاه مشاهده شد، واقعاً غرورآفرین است؛ اما نکته مهم این است که به این دستاوردها اعتماد شود و فرآیند ترویج آن‌ها به‌درستی انجام گیرد تا محصولات فناورانه بتوانند خود را به بازار معرفی کرده و استفاده از آن‌ها به‌صورت عمومی گسترش یابد.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان به‌ویژه در هفته پژوهش، اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، حفظ منزلت نیروی انسانی است. نخبگان باید احساس کنند این کشور، کشور خودشان است و فرصت‌ها به‌صورت برابر در اختیار آن‌ها قرار دارد. این موضوع نیازمند عزم و همراهی همه دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به الزامات نگهداشت نخبگان تصریح کرد: علاوه بر احترام و ایجاد حس تعلق، باید زیرساخت‌های پژوهشی کشور به‌گونه‌ای فراهم شود که پژوهشگران بتوانند استعدادهای خود را به اثبات برسانند. همچنین حمایت‌های مالی و معیشتی باید ارتقا یابد تا امکان حفظ سرمایه انسانی فراهم شود.

وزیر علوم با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم برای افزایش نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: برنامه‌های متعددی برای کاهش اتکای دانشگاه‌ها به بودجه دولتی درنظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه قراردادهای پژوهشی، ترویج مشوق‌های مالیاتی و رفع موانع بهره‌مندی از این مشوق‌ها اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۰.۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش می‌شود، در حالی که هدف‌گذاری رسمی کشور ۲ درصد است. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور، این سهم افزایش یابد.

انتهای پیام/