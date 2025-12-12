ارائه خدمات درمانی رایگان هلال احمر در مناطق کم برخوردار لرستان همزمان با آغاز «نذر خدمت ۸»

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این برنامه انسان‌دوستانه، پزشکان عمومی، متخصصین مختلف، دندانپزشک، کارشناسان سلامت روان و تکنسین‌های دارویی حضور یافتند و خدمات رایگان معاینه، مشاوره درمانی، غربالگری سلامت، خدمات دندانپزشکی و توزیع دارو را به اهالی ارائه کردند.

به گفته مسئولان جمعیت هلال‌احمر لرستان، هدف از اجرای طرح «نذر خدمت۸» گسترش خدمات بشردوستانه، ارتقای سطح سلامت روستاهای کم‌برخوردار و دسترسی آسان‌تر مردم این مناطق به خدمات درمانی است. این طرح در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، استقبال مردم روستای دراشگفت از اجرای این طرح چشمگیر بود. بسیاری از ساکنان که امکان دسترسی به پزشکان متخصص را ندارند، حضور این تیم‌ها را فرصتی ارزشمند دانستند و از خدمات ارائه‌شده قدردانی کردند.









