امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارشهای رگباری
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از امدادرسانی به ۵۱۳۰ نفر حادثهدیده در پی بارشهای رگباری، سیل و کولاک در ۱۶ استان کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا محمدحسین کبادی با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: بارشهای شدید و رگباری باعث سیل، آبگرفتگی، گرفتار شدن خودروها در برف و کندی تردد در استانهای مختلف شد.
وی افزود: تا ساعت ۰۸:۳۰ امروز (۲۱ آذر) عملیات امدادرسانی در ۹۱ نقطه عملیاتی و ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان انجام شد.
کبادی افزود: ۵۴۴۲ نفر حادثهدیده، ۵۱۳۰ نفر امدادرسانی شده، یک نفر مصدوم (مادر باردار) به مراکز درمانی منتقل شد. ۷۹۰ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۹۵ نفر به مناطق امن منتقل شدند همچنین ۲۱۷ مورد تخلیه آب منازل انجام و ۱۰۸۷ دستگاه خودرو از برف رهاسازی شد و ۲۲۱۸ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند.
وی در خصوص ناوگان و نیروهای عملیاتی توضیح داد: ۱۵۲ تیم عملیاتی با ۱۴۶ دستگاه ناوگان شامل ۶۱ آمبولانس، ۱۲ خودروی نجات و ۷۳ خودروی کمکدار در عملیات حضور داشتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، همچنین تعداد اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی توزیعشده را اینگونه اعلام کرد: ۱۴۶۹ تخته پتو، ۳۸۱ تخته موکت، ۲۷ چادر، ۳۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۳۷۵ بطری آب معدنی، ۴۳۷ کیلوگرم نایلون، ۱۲۶ والور، ۱۷۵ قوطی کنسرو، ۴ کیلو خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۳۳ ست بهداشتی بین حادثهدیدگان توزیع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر کبادی در خاتمه تأکید کرد: تیمهای عملیاتی همچنان در آمادهباش کامل هستند و با تلاش شبانهروزی به امدادرسانی به مناطق آسیبدیده ادامه میدهند.