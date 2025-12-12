خبرگزاری کار ایران
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری

امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از امدادرسانی به ۵۱۳۰ نفر حادثه‌دیده در پی بارش‌های رگباری، سیل و کولاک در ۱۶ استان کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا محمدحسین کبادی با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: بارش‌های شدید و رگباری باعث سیل، آب‌گرفتگی، گرفتار شدن خودروها در برف و کندی تردد در استان‌های مختلف شد.

وی افزود: تا ساعت ۰۸:۳۰ امروز (۲۱ آذر) عملیات امدادرسانی در ۹۱ نقطه عملیاتی و ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان انجام شد.

کبادی افزود: ۵۴۴۲ نفر حادثه‌دیده، ۵۱۳۰ نفر امدادرسانی شده، یک نفر مصدوم (مادر باردار) به مراکز درمانی منتقل شد. ۷۹۰ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۹۵ نفر به مناطق امن منتقل شدند همچنین ۲۱۷ مورد تخلیه آب منازل انجام و ۱۰۸۷ دستگاه خودرو از برف رهاسازی شد و ۲۲۱۸ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند.

وی در خصوص ناوگان و نیروهای عملیاتی توضیح داد: ۱۵۲ تیم عملیاتی با ۱۴۶ دستگاه ناوگان شامل ۶۱ آمبولانس، ۱۲ خودروی نجات و ۷۳ خودروی کمکدار در عملیات‌ حضور داشتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، همچنین تعداد اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی توزیع‌شده را این‌گونه اعلام کرد: ۱۴۶۹ تخته پتو، ۳۸۱ تخته موکت، ۲۷ چادر، ۳۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۳۷۵ بطری آب معدنی، ۴۳۷ کیلوگرم نایلون، ۱۲۶ والور، ۱۷۵ قوطی کنسرو، ۴ کیلو خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۳۳ ست بهداشتی بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر کبادی در خاتمه تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در آماده‌باش کامل هستند و با تلاش شبانه‌روزی به امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده ادامه می‌دهند.

