آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ چند محور مسدود شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور گفت: در آزادراه کرج – قزوین محدوده محمدیه، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه تهران – قم محدوده پارک افرا و بهشت زهرا ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ سیاوش محبی در ادامه گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است و خودروها می‌توانند با احتیاط تردد کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهارکرد: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند اما در برخی محورهای استان فارس بارش باران و در محورهای استان‌های البرز، خوزستان و اصفهان پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را اعلام کرد و گفت: دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) از جمله محورهای مسدود غیرشریانی هستند.

محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود را از طریق سامانه‌های پلیس راه بررسی کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ، سوخت کافی، لباس گرم و مواد غذایی را به همراه داشته باشند.

 

