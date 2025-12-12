ضرورت تقویت همکاریهای ایران و قطر در زمینه کنترل گرد و غبار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بر ضرورت تقویت همکاریها در زمینه کنترل گرد و غبار تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین و پایشهای ماهوارهای برای شناسایی کانونهای گرد و غبار لازم است.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری در حاشیه اجلاس هفتم مجمع محیط زیست سازمان ملل (یونیا ۷) در دیدار عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی - وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم قطر- با اشاره به همکاریهای سازنده میان دو کشور در سطوح فنی و کمیتههای مشترک، روابط محیط زیستی ایران و قطر را مثبت ارزیابی کرد.
وی بر ضرورت تقویت همکاریها در زمینه کنترل گرد و غبار تأکید کرد و افزود: استفاده از فناوریهای نوین پایش و پایشهای ماهوارهای برای شناسایی کانونهای گرد و غبار و برنامهریزی مدیریتی لازم است.
انصاری بر همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان، کنترل آلودگیهای دریایی و مقابله با قاچاق گونههای جانوری و حیات وحش تأکید کرد.
در ادامه عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی - وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم قطر - نیز با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه میان دو کشور، بر آمادگی قطر برای گسترش همکاریهای محیط زیستی تأکید کرد.
وی همکاری در زمینه پایش کیفیت هوا، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای پیشبینی زودهنگام آلودگی هوا و گرد و غبار، سامانههای اطلاعرسانی سریع، کنترل کیفیت منابع آب، بازچرخانی و حفاظت از منابع آبی را از اولویتهای مشترک دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، دو طرف در پایان این دیدار بر توسعه همکاریها و اجرای پروژههای مشترک در جهت مقابله با چالشهای محیط زیست منطقه توافق کردند.