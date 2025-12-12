خریداری ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی برای تهران
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: زن ، محور خانواده و جامعه است و مدیریت شهری تهران با برنامههای خانوادهمحور و توسعه خدمات، زنان را توانمند و حضورشان را در تصمیمسازیها تضمین میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، لطف الله فروزنده در جشن بزرگ «زن جریان زندگی» ویژه زنان سرپرست خانوار عضو سامانه شهرداری تهران با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) منشأ خیر، برکت و الگوی جامع برای همه بشریت هستند. سوره کوثر نماد تکریم الهی نسبت به حضرت زهرا(س) است و شخصیت چندبعدی ایشان میتواند برای هر زن و مرد مسلمان، نقشه راه زندگی باشد.
وی با بیان اینکه نخستین بعد شخصیتی حضرت زهرا(س) تفکر توحیدی و رابطه عمیق با خداوند است، تصریح کرد: باور به خالق، مالک و مدبر هستی، انسان را از اتکای بیجا به غیر خدا بازمیدارد و سرچشمه آرامش، حرکت و رشد است.
معاون شهردارتهران ادامه داد: زنانی که بار زندگی، مسئولیتهای خانوادگی و فعالیت اقتصادی را بر دوش میکشند، بیش از هرکسی نیازمند تکیه به پشتیبانی لایزال الهی هستند. هر جا در زندگی سختی بود، لطف خدا را دیدهاند.
فروزنده با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری هم خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری زنان، مدیر و رئیس خانه و خانواده هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند نقشآفرینی مادران برای حفظ بنیان خانواده است زیرا فرهنگ غربی به دنبال تضعیف خانواده و تبدیل زن به کالا است، در حالی که نگاه اسلامی، زن را محترم و صاحب منزلت میداند.
وی با بیان اینکه برنامههای دوره مدیریت شهری جدید خانوادهمحور طراحی شده است، گفت: در این مسیر مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نقشآفرینی ویژهای در خانواده محوری دارد. خانواده محور اصلی امنیت زنان است و شهرداری بهصورت جدی در تقویت این نهاد برنامهریزی کرده است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی، برقیسازی اتوبوسها یکی از اولویتهای اصلی ماست. تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی خریداری شده و قرارداد در مجموع ۵۰۰۰ دستگاه نهایی شده است همچنین خطوط ۵۰ کیلومتر مترو و ۲۲ ایستگاه جدید تکمیل شده و خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز در حال احداث هستند.
وی ادامه داد: در قراردادهای اخیر با شریک چینی و تولیدکنندگان داخلی، تأمین ۱۰۷۰ واگن جدید و ۱۱۸ واگن داخلی در دستور کار است. سهم حملونقل عمومی باید از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد برسد و این مسیر با قدرت در حال پیشروی است.
فروزنده با اشاره به توسعه فضای سبز و پروژههای شهری گفت: ۵۰ هزار هکتار کمربند سبز تهران اجرا شده که ۱۰ هزار هکتار آن در دوره فعلی تکمیل شده است. سرانه فضای سبز از ۱۶ مترمربع به ۱۷.۵ مترمربع رسیده و ۶۰۰ هکتار فضای سبز و پارکهای جدید در دست افتتاح است.
وی با اشاره به اقدامات ساماندهی اجتماعی اظهارکرد: دره فرحزاد که زمانی محل تجمع معتادان متجاهر بود، امروز تبدیل به فضایی امن و قابل استفاده برای خانوادهها شده است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: در حوزه اجتماعی، ۲۰ هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری شدهاند و 7000 کودک کار تحت آموزش قرار گرفتهاند همچنین ۴۰ هزار زن در سامانههای شهرداری سازماندهی شدهاند و در حال ورود به مسیر توانمندسازی و اشتغال هستند. مناطق مختلف هم موظف شدهاند بازارچههای محلی برای عرضه محصولات زنان ایجاد کنند تا چرخه اقتصاد خانواده تقویت شود.
فروزنده با اشاره به رویدادهای فرهنگی افزود: همانطور که در هفته زن، برنامههای متعددی برگزار می شود، در مناسبات مختلف نیز برنامه داریم؛ از هیئات و مراسم عبادی تا جشنهای شهری و راهپیمایی ۱۰ کیلومتری غدیر که همه مراسمها برگزار شدهاند. شادی در شهر باید همراه با رعایت کرامت انسانی باشد و از ترویج ناهنجاریها جلوگیری شود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و انسجام ملی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران از همان ساعات نخست کنار مردم بود؛ اسکان اضطراری، پذیرایی، استقرار در خانهها و آغاز بازسازی واحدهای تخریبی با سرعت انجام شد. این انسجام ارزشمند نباید توسط جریانهای بدخواه تضعیف شود.
فروزنده در پایان اظهارکرد: بیش از ۲ میلیون شهروند در نظرسنجیهای سال گذشته شهرداری مشارکت کردند و این نشان میدهد اداره شهر بدون مردم ممکن نیست. از زنان میخواهیم مشکلات محلهها، ایدهها و پروژههای ضروری را مطرح کنند تا برای آنها بودجه و زمانبندی اجرا تعیین شود. تهران نیازمند حضور پررنگ زنان در تصمیمسازیهاست. برای ساخت شهری امن، آرام، خانوادهمحور و با نشاط، دست یاری به سوی همه زنان دراز میکنیم.