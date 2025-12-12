کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری از دیدگاه شهردار تهران

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، علیرضا زاکانی در ویژه برنامه «کوثرانه» (همایش خانوادگی کارکنان فرهیخته سازمان حراست شهرداری تهران) با تجلیل از جایگاه خانواده و تقدیر از نقش بی‌بدیل بانوان و کارکنان حراست، بر سه رکن اصلی «نظارت و پالایش»، «صیانت در مسیر تحول» و «محوریت خانواده» به عنوان اساسی‌ترین پایه‌های موفقیت مدیریت شهری تأکید کرد.



شهردار تهران با اشاره به خدمات شبانه‌روزی مجموعه شهرداری تهران به شهروندان خاطرنشان کرد: برای آنکه مجموعه‌ها بتوانند مسیر صحیح خود را به دور از آفت‌ها دنبال کنند، نیازمند ابزارهای نظارتی قدرتمند و هوشمند هستند.



وی مقابله با آفت‌های امنیتی و اخلاقی را بخشی از مأموریت‌های کلان دانست و افزود: در این زمینه مسئولیت خطیری برعهده حراست است تا با نظارت دقیق، ضمن ارتقای عملکرد، امکان پالایش مجموعه را فراهم کند و آن را در نقطه بهینه قرار دهد. این رویکرد کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری است.



زاکانی با اشاره به پروژه‌های بزرگ و رویکرد تحولی در شهرداری تصریح کرد: برداشتن گام‌های بزرگ و حرکت به سوی شهر هوشمند، اقتضائات و مخاطرات خاص خود را دارد. ما خطوط متعددی برای صیانت از مجموعه تعریف کرده‌ایم که بخش عمده آن بر دوش مجموعه حراست است.

شهردار تهران تاکید کرد: اگر حراست در مدیریت شهری نقش خود را به درستی ایفا نکند، انتخاب مسیر درست خدمت‌رسانی ناممکن و تحقق یک تحول پایدار غیرقابل دستیابی خواهد بود.



شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) فلسفه وجودی این همایش خانوادگی را «توجه به مادران» عنوان کرد و خطاب به بانوان حاضر گفت: اگر همراهی و پشتیبانی ارزشمند شما نباشد، عملاً امکان موفقیت برای مجموعه‌های پرکار و مسئولیت‌پذیر فراهم نخواهد شد.



زاکانی در پایان با قدردانی از تمامی کارکنان و به‌ویژه خانواده‌های آنان در مجموعه حراست اظهارکرد: امیدواریم با همدلی و همکاری همه جانبه بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی و تحقق آرمان‌های شهری، گام‌های استوارتری برداریم.

انتهای پیام/