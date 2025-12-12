خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری از دیدگاه شهردار تهران

کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری از دیدگاه شهردار تهران
کد خبر : 1726385
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران مقابله با آفت‌های امنیتی و اخلاقی را بخشی از مأموریت‌های کلان دانست و گفت: در این زمینه مسئولیت خطیری برعهده حراست است تا با نظارت دقیق، ضمن ارتقای عملکرد، امکان پالایش مجموعه شهرداری را فراهم کند و آن را در نقطه بهینه قرار دهد. این رویکرد کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری است.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، علیرضا زاکانی در ویژه برنامه «کوثرانه» (همایش خانوادگی کارکنان فرهیخته سازمان حراست شهرداری تهران) با تجلیل از جایگاه خانواده و تقدیر از نقش بی‌بدیل بانوان و کارکنان حراست، بر سه رکن اصلی «نظارت و پالایش»، «صیانت در مسیر تحول» و «محوریت خانواده» به عنوان اساسی‌ترین پایه‌های موفقیت مدیریت شهری تأکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به خدمات شبانه‌روزی مجموعه شهرداری تهران به شهروندان خاطرنشان کرد: برای آنکه مجموعه‌ها بتوانند مسیر صحیح خود را به دور از آفت‌ها دنبال کنند، نیازمند ابزارهای نظارتی قدرتمند و هوشمند هستند.

وی مقابله با آفت‌های امنیتی و اخلاقی را بخشی از مأموریت‌های کلان دانست و افزود: در این زمینه مسئولیت خطیری برعهده حراست است تا با نظارت دقیق، ضمن ارتقای عملکرد، امکان پالایش مجموعه را فراهم کند و آن را در نقطه بهینه قرار دهد. این رویکرد کلید ارتقای خدمات و اعتبار شهرداری است.

زاکانی با اشاره به پروژه‌های بزرگ و رویکرد تحولی در شهرداری تصریح کرد: برداشتن گام‌های بزرگ و حرکت به سوی شهر هوشمند، اقتضائات و مخاطرات خاص خود را دارد. ما خطوط متعددی برای صیانت از مجموعه تعریف کرده‌ایم که بخش عمده آن بر دوش مجموعه حراست است.

شهردار تهران تاکید کرد: اگر حراست در مدیریت شهری نقش خود را به درستی ایفا نکند، انتخاب مسیر درست خدمت‌رسانی ناممکن و تحقق یک تحول پایدار غیرقابل دستیابی خواهد بود.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) فلسفه وجودی این همایش خانوادگی را «توجه به مادران» عنوان کرد و خطاب به بانوان حاضر گفت: اگر همراهی و پشتیبانی ارزشمند شما نباشد، عملاً امکان موفقیت برای مجموعه‌های پرکار و مسئولیت‌پذیر فراهم نخواهد شد. 

زاکانی در پایان با قدردانی از تمامی کارکنان و به‌ویژه خانواده‌های آنان در مجموعه حراست اظهارکرد: امیدواریم با همدلی و همکاری همه جانبه بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی و تحقق آرمان‌های شهری، گام‌های استوارتری برداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری