کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون‌ (۲۱ آذرماه) در شرایط قابل قبول است.

به گزارش ایلنا،  میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۷۶ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۵ و در شرایط قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌ ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۵ روز قابل قبول، ۱۱۱ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

 

