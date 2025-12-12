خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برف و لغزندگی در برخی جاده‌ها؛ محدودیت‌های ترافیکی ۲۱ آذر اعلام شد

برف و لغزندگی در برخی جاده‌ها؛ محدودیت‌های ترافیکی ۲۱ آذر اعلام شد
کد خبر : 1726357
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام محدودیت‌های ترافیکی امروز( ۲۱ آذرماه) گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های کشور به‌ویژه محورهای شمالی و احتمال بارش برف و لغزندگی سطح راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای پرتردد اعمال می‌شود. 

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد شیرانی تأکید کرد: در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی یا حجم ترافیک، محدودیت‌ها بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد بنابراین ضروری است هم‌وطنان پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، پوشاک گرم، مواد غذایی و سوخت کافی همراه داشته باشند.

محدودیت‌های محورهای کرج–چالوس و هراز

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.

وی در خصوص محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس گفت: از ساعت ۱۲ تردد خودروهایی که مقصدشان چالوس است در آزادراه تهران–شمال ممنوع می‌شود. از ساعت ۱۳ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد. از ساعت ۱۵ محور مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

شیرانی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌ شده اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.

ممنوعیت کامیون و کامیونت

 شیرانی در ادامه گفت: تردد کامیون و کامیونت (غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت 8 تا ۲۴ امروز (۲۱ آذرماه) ممنوع خواهد بود.

وی با اشاره به یک‌طرفه شدن احتمالی محور اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، به تشخیص پلیس راه، محور هراز روز امروز به‌صورت مقطعی یک‌طرفه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

محور فشم

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه اظهار کرد: امروز محور فشم از ساعت  ۱۷تا ۲۰ از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یک‌طرفه می‌شود.

هشدار و توصیه مهم پلیس

شیرانی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت شرایط جوی و ترافیکی گفت: با توجه به ورود موج سرما و بارش برف در ارتفاعات، رانندگان حتماً پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات کامل زمستانی ازجمله زنجیر چرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم همراه داشته باشند. کوچک‌ترین بی‌توجهی می‌تواند سبب بروز حادثه شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری