برف و لغزندگی در برخی جادهها؛ محدودیتهای ترافیکی ۲۱ آذر اعلام شد
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام محدودیتهای ترافیکی امروز( ۲۱ آذرماه) گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر جادههای کشور بهویژه محورهای شمالی و احتمال بارش برف و لغزندگی سطح راهها، محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای پرتردد اعمال میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد شیرانی تأکید کرد: در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی یا حجم ترافیک، محدودیتها بلافاصله اطلاعرسانی خواهد شد بنابراین ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر از وضعیت راهها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، پوشاک گرم، مواد غذایی و سوخت کافی همراه داشته باشند.
محدودیتهای محورهای کرج–چالوس و هراز
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.
وی در خصوص محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس گفت: از ساعت ۱۲ تردد خودروهایی که مقصدشان چالوس است در آزادراه تهران–شمال ممنوع میشود. از ساعت ۱۳ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد. از ساعت ۱۵ محور مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود. این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
شیرانی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.
ممنوعیت کامیون و کامیونت
شیرانی در ادامه گفت: تردد کامیون و کامیونت (غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت 8 تا ۲۴ امروز (۲۱ آذرماه) ممنوع خواهد بود.
وی با اشاره به یکطرفه شدن احتمالی محور اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، به تشخیص پلیس راه، محور هراز روز امروز بهصورت مقطعی یکطرفه از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
محور فشم
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه اظهار کرد: امروز محور فشم از ساعت ۱۷تا ۲۰ از محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یکطرفه میشود.
هشدار و توصیه مهم پلیس
شیرانی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت شرایط جوی و ترافیکی گفت: با توجه به ورود موج سرما و بارش برف در ارتفاعات، رانندگان حتماً پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات کامل زمستانی ازجمله زنجیر چرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم همراه داشته باشند. کوچکترین بیتوجهی میتواند سبب بروز حادثه شود.