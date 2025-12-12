۴۴۸۲ حادثهدیده در حوادث جوی اخیر
رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: بهدنبال هشدار سطح نارنجی شماره ۶۰ و ۶۱ سازمان هواشناسی و وقوع بارشهای رگباری، خدمات امدادی هلال احمر ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین خان، رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اعلام گزارش شماره ۱۰ این سازمان گفت: در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۶۰ و ۶۱ و فعالیت سامانه بارشی پرشدت در استانهای مختلف، سیلاب، آبگرفتگی، کولاک و انسدادهای مقطعی در محورهای مواصلاتی رخ داده و نیروهای هلالاحمر از نخستین ساعات در حال خدمترسانی هستند.
او با اشاره به درگیری ۱۶ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان افزود: تاکنون در ۸۹ منطقه عملیاتی خدمات امدادونجات ارائه شده است.
حسین خان با تشریح ابعاد عملیات بیان کرد:۴۴۸۲ نفر حادثهدیده و ۴۱۷۴ نفر امدادرسانیشدهاند. همچنین انتقال یک مادر باردار، اسکان اضطراری ۷۹۰ نفر، انتقال ۹۳ نفر به مناطق امن و ۲۱۷ مورد تخلیه آب از منازل انجام شده است. علاوه بر این، ۶۶۹ دستگاه خودرو گرفتار در برف توسط نجاتگران رهاسازی شده است.
به گفته رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجاتجمعیت هلال احمر ،۲۲۱۸ نفر نیز اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردهاند.
او درباره ظرفیت عملیاتی بهکارگیریشدهدر این دوره از ناپایداریها اظهار کرد :۱۴۷ تیم عملیاتی، ۱۳۹ دستگاه خودروی امدادی شامل ۶۱ آمبولانس، ۱۱ خودروی نجات و ۶۷ خودروی کمکدار در عملیات حضور داشتهاند.
وی همچنین از توزیع گسترده اقلام امدادی در میان آسیبدیدگان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۴۳۹ تخته پتو، ۳۶۱ موکت، ۲۳ چادر، ۳۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۳۷۵ بطری آب معدنی، ۴۲۱ کیلوگرم نایلون، ۱۱۵ شعله والور، ۱۷۵ قوطی کنسرو، ۴ کیلوگرم خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۲۶ بسته ست بهداشتی میان مناطق درگیر توزیع شده است.
رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خاتمه تاکید کرد: هلالاحمر در آمادهباش کامل قرار دارد و عملیات در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.