اجرای طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر در استان لرستان/ آبرسانی به مناطق کم برخوردار
در چارچوب طرح ملی «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، یک دستگاه تصفیه آب ۱۰ هزار لیتری صنعتی امروز در روستای کمگرداب پلدختر در استان لرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای اجرای طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر، امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴، یک دستگاه تصفیه آب ۱۰ هزار لیتری صنعتی در روستای کم گرداب شهرستان پلدختر در استان لرستان افتتاح شد. این پروژه توسط جمعیت هلال احمر استان زنجان با هدف رفع تنش آبی در این روستا انجام شده است.
غلامرضا علیمحمدی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان لرستان در جمع خبرنگار درباره این طرح، اظهار کرد: در راستای برنامههای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر و با توجه به رویکرد انسانی و الهی دبیرکل جمعیت و همچنین سیاستگذاری سازمان داوطلبان، ارزیابیهایی در قالب طرح ملی «نذر خدمت» در مناطق کمبرخوردار لرستان انجام شد.
وی افزود: بر اساس این ارزیابیها، دو روستا در شهرستان پلدختر و یک روستا در شهرستان خرمآباد بهعنوان روستاهای هدف انتخاب شدند. یکی از مهمترین اهداف این طرح، رفع تنشهای آبی و ارتقای شاخصهای سلامت آب است.
علیمحمدی ادامه داد: با توجه به مشکلات جدی آب آشامیدنی در این مناطق، یک دستگاه تصفیه آب ۱۰ هزار لیتری نصب و راهاندازی شد که خوشبختانه مشکل آب روستا را برطرف کرد و موجب خرسندی مردم شد. در روستای دیگری از همین شهرستان نیز فردا یک دستگاه تصفیه آب ۱۰ هزار لیتری دیگر نصب و راهاندازی میشود.
مدیرعامل هلالاحمر لرستان درباره بخش درمانی این طرح نیز گفت: همزمان تیم کاروان سلامت با حضور ۱۲ متخصص و فوقتخصصهای مختلف و با تأمین تجهیزات درمانی و داروهای مورد نیاز در روستاهای خرمآباد مستقر شده و مردم از خدمات رایگان بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی و آموزشی افزود: در حوزه آموزش، توانمندسازی و کمکهای معیشتی نیز بستههای حمایتی با همراهی جمعیت هلالاحمر استان زنجان و مشارکت خیرین و داوطلبان تهیه و بین خانوارهای نیازمند توزیع شده است.
علیمحمدی در پایان گفت: از ریاست محترم سازمان داوطلبان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان که طی این چند روز در لرستان حضور یافتند و منشأ خیر و برکت برای مردم این مناطق شدند، قدردانی میکنم.
حکمتاله هاشمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان نیز در جمع خبرنگاران بیان کرد: در استان لرستان، طرح «نذر خدمت ۸» را با محوریت نذر سلامت آغاز کردهایم. در این طرح، پزشکان و متخصصان حوزه درمان، به همراه گروههای آبرسانی، محیطزیست، آموزش و توانمندسازی و نیز تیمهای جهادی و بستههای معیشتی حضور فعال دارند.
وی افزود: بر اساس آسیبشناسیها و اولویتبندیهای انجامشده در مناطق کمبرخوردار، دو دستگاه تصفیه آب صنعتی در دو روستا نصب شد. این دستگاهها که از تولیدات جمعیت هلالاحمر استان زنجان هستند، طی هشت سال گذشته در مناطق مختلف کشور بهکارگیری شده و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مشکلداری گزارش نشده است.
هاشمی با بیان اینکه این دستگاهها آب شرب مشکلدار را تصفیه و قابل استفاده میکنند، گفت: پس از پایان عملیات و خروج از استان، خدمات پشتیبانی و رفع احتمالی مشکلات فنی همچنان بر عهده تیمهای تخصصی هلالاحمر زنجان خواهد بود.
او توضیح داد: مجموع فعالیتهای انجامشده بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد و هر دستگاه تصفیه آب بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. البته این اقدام هدیهای کوچک به مردم تلاشگر این مناطق است.
مدیرعامل هلالاحمر زنجان ادامه داد: بر اساس شعارهای جمعیت هلالاحمر، حمایت از سلامت انسانها و تسکین آلام بشری وظیفه ماست. هرجا احساس کنیم کاری بر زمین مانده، با نگاه الهی و انسانی وارد عمل میشویم. این اقدامات با همراهی خیرین و داوطلبانی انجام میشود که به جمعیت اعتماد کردهاند.
او تاکید کرد: جمعیت هلالاحمر از مردم و برای مردم است و در داخل و خارج کشور منشأ خیر و برکت بوده است. مردم این مناطق شایسته بهترینها هستند. هرچند این هدیهها ناچیز است، اما وظیفه داریم در منطقهای که محروم از آب سالم است حضور پیدا کنیم.