راهاندازی ۷ دستگاه سیکلوترون برای تأمین رادیودارو
وزیر بهداشت از راهاندازی هفت دستگاه سیکلوترون در کشور با هدف تأمین رادیوداروهای موردنیاز خبر داد.
به گزارش ایلنا، ظفرقندی در حاشیه مراسم افتتاح دستگاه سیکلوترون در مرکز پزشکی هستهای بیمارستان شریعتی ، اعلام کرد: بخشی از خدمات پزشکی در حوزه هسته ای اتفاق می افتد که به سلامت مردم منتهی می شود .
وی با بیان اینکه مرکز پزشکی هستهای بیمارستان شریعتی قدیمیترین مرکز پزشکی هستهای کشور است و خدمات زیادی را در طول سال ها ارایه کرده است، افزود: امروز با افتتاح دستگاه سیکلوترون، پیشنیاز پتاسکنهای بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و بیمارستان های اطراف تأمین می شود و می توانند از رادیو داروی FDG که در این مرکز تولید می شود، استفاده کنند.
وی افزود: خوشبختانه با کمک سازمان انرژی اتمی راهاندازی حدود هفت دستگاه سیکلوترون در سراسر کشور آغاز شده و بهزودی به نتیجه خواهد رسید. با این اقدام میتوانیم پتاسکنهای تمام کشور و رادیوداروهای مورد نیاز را تأمین کنیم.
وزیر بهداشت تأکید کرد: علاوه بر این رادیوداروهای دیگری هم توسط سازمان انرژی اتمی تولید می شود که برای درمان بسیاری از بیماریها استفاده می شود و قطعا بیماران هم در تشخیص زودرس و هم درمان می توانند از این اقدامات بهرهمند شوند.