وی با بیان اینکه مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی قدیمی‌ترین مرکز پزشکی هسته‌ای کشور است و خدمات زیادی را در طول سال ها ارایه کرده است، افزود: امروز با افتتاح دستگاه سیکلوترون، پیش‌نیاز پت‌اسکن‌های بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و بیمارستان های اطراف تأمین می شود و می توانند از رادیو داروی FDG که در این مرکز تولید می شود، استفاده کنند.

وی افزود: خوشبختانه با کمک سازمان انرژی اتمی راه‌اندازی حدود هفت دستگاه سیکلوترون در سراسر کشور آغاز شده و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید. با این اقدام می‌توانیم پت‌اسکن‌های تمام کشور و رادیوداروهای مورد نیاز را تأمین کنیم.

وزیر بهداشت تأکید کرد: علاوه بر این رادیوداروهای دیگری هم توسط سازمان انرژی اتمی تولید می شود که برای درمان بسیاری از بیماریها استفاده می شود و قطعا بیماران هم در تشخیص زودرس و هم درمان می توانند از این اقدامات بهره‌مند شوند.