خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری کلاهبردار 5000 میلیاردی در کرمان

دستگیری کلاهبردار 5000 میلیاردی در کرمان
کد خبر : 1726179
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری سرشبکه اصلی باند سودجویی و رانت500 میلیارد تومانی از شرکت‌های معدنی و دولتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "جلیل موقوفه‌ئی" در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اقدامات اطلاعاتی، یکی از سرشبکه‌های اصلی رانت که تحت پوشش شرکت‌های مختلف فعالیت داشت و با ترفندهای مختلف اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: سرشبکه اصلی این باند که هم اکنون نیز حدود 500 میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان بدهکاری دارد و تا کنون متواری بود، پس از چند ماه کار اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) استان توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اخذ نیابت قضایی و اعزام فوری یک تیم به استان تهران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این متهم پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد دقیق پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری