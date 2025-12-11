دستگیری کلاهبردار 5000 میلیاردی در کرمان
فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری سرشبکه اصلی باند سودجویی و رانت500 میلیارد تومانی از شرکتهای معدنی و دولتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "جلیل موقوفهئی" در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اقدامات اطلاعاتی، یکی از سرشبکههای اصلی رانت که تحت پوشش شرکتهای مختلف فعالیت داشت و با ترفندهای مختلف اقدام به کلاهبرداری از شرکتهای دولتی و خصوصی میکرد را شناسایی کردند.
وی افزود: سرشبکه اصلی این باند که هم اکنون نیز حدود 500 میلیارد تومان به یکی از شرکتهای معدنی استان کرمان بدهکاری دارد و تا کنون متواری بود، پس از چند ماه کار اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) استان توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اخذ نیابت قضایی و اعزام فوری یک تیم به استان تهران دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این متهم پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد دقیق پرونده تحویل مراجع قضایی شد.