کاهش نرخ فرزندآوری زنگ خطر آینده جمعیتی ایران است

دکتر حسین کرمانپور در سخنان خود با اشاره به اهمیت نسل‌های آینده و نقش خانواده در تداوم حیات اجتماعی گفت: آینده بدون فرزند، بدون ارتباطات خانوادگی و بدون حضور نسل‌های جدید، آینده‌ای بی‌ارزش است.

وی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط حساس جمعیتی قرار دارد، افزود: پنج سال پیش اگر درباره بحران آب صحبت می‌شد، کمتر کسی باور می‌کرد که امروز با این وضعیت روبه‌رو شویم. اکنون نیز اگر درباره بحران جمعیت هشدار می‌دهیم، به دلیل مواجهه واقعی با کاهش نرخ فرزندآوری است.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به شاخص جهانی نرخ باروری (TFR) گفت: میانگین جهانی فرزندآوری حدود دو فرزند برای هر بانوی دنیا است و این یعنی جهان هنوز روی مرز پایداری جمعیت قرار دارد؛ اما در بسیاری از استان‌ها و شهرهای ایران از جمله تربت‌حیدریه، این شاخص کمتر از دو فرزند است و این یک هشدار جدی است.

وی با ذکر مثال‌هایی از کاهش جمعیت در برخی استان‌ها اظهار داشت: در برخی مناطق همچون گیلان، تعداد فوت‌ شدگان از تعداد موالید بیشتر شده است و اگر امروز اقدام نکنیم، ۵۰ سال آینده حتی زبان و فرهنگ برخی مناطق نیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

تأکید بر نقش بانوان در آینده جمعیت ایران

دکتر کرمانپور با اشاره به طرح گرافیکی پوستر جشنواره که ایران را بر کفش یک بانوی ایرانی نشان می‌داد، گفت: زندگی بشریت بر پای بانوان استوار است. هر جا موفقیتی دیده‌اید، سرمایه‌گذاری بر زنان نقش اساسی داشته است. اگر امروز بانوی ایرانی گام برندارد، آینده، نه مردی خواهد داشت و نه زنی.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت در دولت چهاردهم گفت: ۱۴ برنامه در حوزه‌های مختلف سلامت طراحی شده که پس از موضوع کاهش تصادفات، مهم‌ترین آن‌ها بحث جمعیت است. این وظیفه ماست که نسبت به این مسئله آگاهی‌رسانی کنیم و از ظرفیت رسانه‌ها بهره ببریم.

تجلیل از عکاسان و نقش رسانه‌ها دکتر کرمانپور همچنین با قدردانی از هیات داوران جشنواره و عکاسان برجسته حاضر در مراسم گفت: این عزیزان سال‌ها در عرصه هنر و رسانه خوش درخشیده‌اند و حضورشان در این جشنواره ارزشمند است.

وی با تقدیر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حاضر در مراسم افزود: رسانه‌ها صدای سلامت ملت ایران هستند و نقش آن‌ها در آگاهی‌بخشی موضوع جمعیت بسیار مهم است. امروز خبرنگاران از سراسر کشور در تربت‌حیدریه حاضرند تا پیام این شهر و ظرفیت‌هایش از جمله زعفران و موضوع جمعیت را به گوش همه برسانند.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پایان با اشاره‌ای نمادین به نقش «گره ضربان‌ساز» در قلب انسان گفت: همان‌طور که قلب با یک نقطه کوچک آغاز به تپش می‌کند، امیدوارم تربت‌حیدریه نیز ضربان‌ساز فرزندآوری و احیای جمعیت در آینده ایران باشد.

