خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین برق ایستگاه‌های شارژ ناوگان برقی تهران در دستور کار

تأمین برق ایستگاه‌های شارژ ناوگان برقی تهران در دستور کار
کد خبر : 1726129
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از فعال شدن سه مسیر تأمین برق ایستگاه‌های شارژ برای ناوگان برقی پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد قیومی با بیان اینکه احداث زیرساخت‌های اتوبوس برقی در بخش‌های مختلف، از تأمین برق توسط شرکت برق منطقه‌ای تهران بزرگ تا راه‌اندازی پست‌های برق درحال انجام است، گفت: نقش‌آفرینی دولت و وزارت نیرو می‌تواند روند توسعه این شبکه را سرعت دهد. 

وی تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های شارژ در حال پیگیری و روند تأمین برق مورد نیاز ایستگاه‌های شارژ نیز از سه مسیر هم‌زمان در حال انجام است. 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: خرید تجهیزات مورد نیاز از شرکت توزیع برق تهران، استفاده از دیماند موجود در خطوط مترو و نصب مولدهای برق CHP در مناطق مختلف شرکت واحد اتوبوسرانی، سه روش موازی برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز ناوگان برقی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری