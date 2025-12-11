تأمین برق ایستگاههای شارژ ناوگان برقی تهران در دستور کار
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از فعال شدن سه مسیر تأمین برق ایستگاههای شارژ برای ناوگان برقی پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمد قیومی با بیان اینکه احداث زیرساختهای اتوبوس برقی در بخشهای مختلف، از تأمین برق توسط شرکت برق منطقهای تهران بزرگ تا راهاندازی پستهای برق درحال انجام است، گفت: نقشآفرینی دولت و وزارت نیرو میتواند روند توسعه این شبکه را سرعت دهد.
وی تصریح کرد: نصب و راهاندازی دستگاههای شارژ در حال پیگیری و روند تأمین برق مورد نیاز ایستگاههای شارژ نیز از سه مسیر همزمان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: خرید تجهیزات مورد نیاز از شرکت توزیع برق تهران، استفاده از دیماند موجود در خطوط مترو و نصب مولدهای برق CHP در مناطق مختلف شرکت واحد اتوبوسرانی، سه روش موازی برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز ناوگان برقی است.