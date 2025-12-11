معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد:
آغاز اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده در پنج شهرستان پیشرو
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز اجرای نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در پنج شهرستان پیشرو خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با اشاره به شاخصهای دشوار کنترل بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت و فشارخون گفت: دو شاخص کلیدی کنترل دیابت و فشارخون بهطور مستقیم بر عهده ما و شماست و تحقق آنها نیازمند تغییرات اساسی در نحوه ارائه خدمت، شناسایی، پایش و کنترل بیماران است.
معاون بهداشت اعلام کرد شهرستانهای آققلا، مرند، خدابنده، قائنات و بابل به عنوان شبکههای پیشرو برای اجرای نسخه جدید انتخاب شدهاند.
وی افزود: بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی متعدد و همکاری فعال سازمانهای بیمهگر پایه، آمادهسازی نسخه ۰۳ را ممکن کرد. انتخاب این پنج شبکه با هدف ایجاد الگو و جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته صورت گرفته است.
بنا بر اعلام وبدا، رئیسی تاکید کرد: یکی از مهمترین درسهای گذشته جداسازی پرداخت پزشک و مراقب سلامت بوده است و افزود: ۷۰ درصد مشکلات اجرای گذشته ناشی از وابستگی پرداختها بود.
وی گفت: در مدل جدید، پرداختها مستقیم به حساب پزشک و مراقب سلامت واریز میشود تا زمینه سوءاستفاده و نارضایتی کاهش یابد.
رئیسی جزئیات نظام پرداخت نسخه ۰۳ را شامل سه بخش عنوان کرد: پرداخت ثابت، پرداخت مبتنی بر شاخصهای منطقی و جمعیتی و پرداخت مبتنی ارزش که شامل پرداخت مبتنی بر عملکرد مبتنی (کیفی و کمی) تا عدالت و کیفیت خدمات افزایش یابد.
رئیسی زیرساخت الکترونیک را شرط اصلی اجرای نسخه ۰۳ دانست و گفت: سه جز اصلی این زیرساخت شامل نوبتدهی، ارجاع و بازخورد است که باید اتصال سطوح یک، دو و سه را بهطور کامل برقرار کنند تا مسیر ارجاع دقیق کنترل شود.
وی همچنین به وجود داشبوردهای الکترونیک برای رصد تعداد نسخهها، ارجاعات، تخصصها و عملکرد شهرستانها اشاره کرد و افزود: مدیران شبکهها باید این داشبوردها را به صورت روزانه بررسی و کنترل کنند.
رئیسی در خصوص زمانبندی اجرای برنامه گفت: به جز پنج شهرستان پایلوت، ۵۹ شهرستان دیگر در سه مرحله وارد برنامه میشوند: مرحله اول ۲۰ شهرستان، مرحله دوم ۲۰ شهرستان و مرحله سوم ۱۹ شهرستان.
معاون بهداشت توضیح داد که در مدل جدید بیمهها با شبکههای بهداشت و شبکهها با تیمهای سلامت قرارداد میبندند تا مشکلات قرارداد مستقیم بیمه با پزشک که سابقاً موجب سوءاستفاده و نارضایتی میشد، رفع شود. البته دو شهرستان از پنج شهرستان نیز در بخش خصوصی در صورت تمایل بیمهها در ارائه دهندههای خدمت در صورت جداسازی پرداخت یا سرانه پزشک از مراقب نیز عقد قرارداد خواهند داشت.
وی با اشاره به اهمیت شهرستان بابل گفت: بابل نماینده اصلاح برنامه در استانهایی است که نسخه قبلی را اجرا کردهاند. موفقیت در بابل باعث اصلاح مازندران و ایجاد الگو برای فارس خواهد شد.
رئیسی افزود که شاخصهای کیفی پزشکی خانواده شامل کنترل بیماریهای مزمن، ارجاعات منطقی و رضایتسنجی مردمی است و تاکید کرد که استفاده از نظام پیامکی تأیید خدمت جلوی ثبت خدمات غیرواقعی را میگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: اجرای موفق برنامه بدون همراهی مردم ممکن نیست. مردم باید با مفهوم پزشکی خانواده و نظام ارجاع آشنا شوند و در این مسیر باید از ظرفیت امامجمعه، فرماندار و نهادهای اجتماعی بهره گرفت.
رئیسی تاکید کرد: انتظارات رئیسجمهور و وزیر بهداشت روشن است: اجرای کامل، یکپارچه و عادلانه پزشکی خانواده. ما نیز متعهدیم که منابع پایدار را تأمین و تخصیص بهموقع را پیگیری کنیم و همچنین پرداخت به روز، کامل و انگیزه دهنده نیز جزو شروط اجرای این برنامه است.