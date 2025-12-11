رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت:
۶ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف تبعات تصادفات میشود
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با تلاش مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، طی سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون خدمت سلامتمحور به مردم ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در تالار شهید سلیمانی مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، اظهار کرد: روابطعمومیها نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و بهبود حال مردم دارند و امیدواریم با برکت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، تمامی فعالان حوزه اطلاعرسانی وزارت بهداشت در انجام رسالت خود موفق باشند.
وی با اشاره به تجربه تلخ دوران کرونا و نقش پررنگ رسانهها در آن دوران افزود: در دولت چهاردهم، ۱۴ محور کلیدی برای وزارت بهداشت تعریف و تبیین شده است که از جمله آنها میتوان به دیابت، تغذیه سالم، سوءمصرف مواد، فشارخون، جوانی جمعیت، پویش نه به تصادف، دیپلماسی سلامت، آلودگی هوا، ارتقای سواد سلامت جامعه، خودمراقبتی و اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد.
کرمانپور خاطرنشان کرد: با همکاری شورای اطلاعرسانی وزارت بهداشت، برنامهریزی جهت اجرای پویش «نه به تصادف» در نوروز ۱۴۰۵ انجام شده و اطلاعرسانی آن از شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تصادفات سومین علت مرگومیر کشور و اولین علت فوت در گروه سنی ۵ تا ۳۰ سال است، افزود: افرادی که در این حوادث جان خود را از دست میدهند، آیندهسازان کشور و والدین فردای جامعه هستند.
به گزارش وبدا، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به حادثه خودروی خانواده دکتر سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهور، گفت: در این حادثه تلخ، سه عضو یک خانواده جان باختنند.
وی گفت: وظیفه ما در وزارت بهداشت حضور سریع و انتقال مصدومان به بیمارستان است، اما کاهش آمار فوتیها نیازمند همکاری همه دستگاهها است و تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست.
او با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون خدمت به مردم ارائه شده است، تأکید کرد: اگر بتوانیم نگذاریم دو پرونده مهم—تصادفات و جمعیت—به وضعیت بحرانی برسند، خدمت بزرگی به حوزه سلامت کردهایم.
کرمانپور افزود: در برنامه هفتم توسعه باید ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از محل گردشگری سلامت درآمدزایی شود. تاکنون برند واحدی با عنوان «سلامت ایرانزمین» نداشتیم، اما لوگوی این برند در حال طراحی است و طی دو ماه آینده در اختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت. با معرفی این برند، وظایف جدیدی برای روابطعمومیهای حوزه سلامت تعریف میشود.
وی با تأکید بر اینکه ۶ درصد هزینههای کشور صرف حوادث و تنها ۴ درصد از کل بودجه کشور سهم وزارت بهداشت است، گفت: هر اقدامی که بار درمان و بیماری را کاهش دهد، چند برابر در حفظ سلامت جامعه اثرگذار خواهد بود.
کرمانپور با قدردانی از تلاش خبرنگاران حوزه سلامت بهویژه در دوران کرونا، گفت: اگر همراهی رسانهها نبود، مدیریت بحران کرونا بهاین شکل موفق پیش نمیرفت.
وی افزود: ۱۴ محور کلان در وزارت بهداشت تعریف شده که بخشی از آن در حوزه اطلاعرسانی و فرهنگسازی است؛ از جمله دیابت، فشار خون، مصرف منطقی دارو، آلودگی هوا، سلامت روان، خودمراقبتی و حضور در بحرانهای سلامت.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با اشاره به حجم بالای مرگومیر ناشی از سوانح ترافیکی گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جادهها جان میبازند و تصادفات سومین عامل مرگ ایرانیان است. بدتر آنکه بیشترین قربانیان در سنین ۵ تا ۳۰ سال قرار دارند؛ سنی که موتور محرک توسعه کشور است.
وی از آغاز رسمی پویش «بیتصادف ۱۴۴» در مشهد و در شب میلاد حضرت فاطمه (س) خبر داد و افزود: هدف ما فقط یک پویش ۴۰ یا ۵۰ روزه نیست؛ این بار برنامهای منسجم طراحی شده تا با کمک دانشگاهها، رسانهها، هنرمندان و دانشآموزان بتوانیم میزان تصادفات را بهصورت ملموس کاهش دهیم.
کرمانپور با اشاره به هزینههای اقتصادی تصادفات اظهار کرد: حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف تصادفات و پیامدهای آن میشود؛ رقمی که از مجموع بودجه حوزه سلامت نیز بیشتر است. اگر همین منابع صرف ایمنی جاده، خودرو و سلامت مردم شود، تحول بزرگی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به چالش جمعیت و نقش وزارت بهداشت در آگاهیبخشی عمومی گفت: وزارت بهداشت مأموریت دارد حافظ سلامت جمعیت باشد. توجه مردم به موضوع جمعیت ضروری است و یکی از ابزارهای اثرگذار، جشنواره عکس ایران جوان است.
کرمانپور اعلام کرد: در دوره جدید جشنواره، بیش از ۲۴۰۰ عکاس شرکت کردهاند و ۱۴ هزار اثر ارسال شده است؛ رقمی که نسبت به دوره قبل رشدی ۱۰ برابری را نشان میدهد و بیانگر توجه نسل جوان به موضوع جمعیت است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در حوزه توریسم سلامت، بهویژه در استان خراسان رضوی، گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، باید حدود ۸.۷ میلیارد یورو از محل گردشگری سلامت، صادرات دارو و تجهیزات و جذب دانشجوی بینالمللی درآمد ارزی کسب کنیم.
کرمانپور از طراحی برند ملی گردشگری سلامت ایران توسط وزارت بهداشت خبر داد و افزود: بهزودی این برند رونمایی میشود و استانها باید در استقرار و توسعه آن نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت باید جلوهگر شود و از تمرکز صرف بر درمان فاصله بگیریم، خطاب به مدیران روابطعمومی دانشگاهها گفت: مشکلات استان خود را شناسایی کنید و تبدیل به ضربانساز حرکتهای بزرگ شوید. بسیاری از مسائل سلامت از دل استانها قابل حل است، نه فقط از مرکز.
کرمانپور در پایان با اشاره به نیاز جامعه به نشاط اجتماعی گفت: حال خوب مردم امانت دست ماست. اگر روابطعمومیها با انرژی و زبان مردم وارد شوند، میتوانیم گرهی از مشکلات سلامت باز کنیم و حال خوب را در جامعه گسترش دهیم.