۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا گفت: در مسیر سراوان - خاش در استان سیستان و بلوچستان، واژگونی یک دستگاه سواری پژو منجر به فوت ۵ نفر و مصدومیت ۷ مسافر شد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با اعلام وقوع سانحه مرگبار در محورهای جنوب شرق کشور گفت: ساعت ۲۰:۲۱ دقیقه شب گذشته ۱۹ آذرماه در مسیر سراوان – خاش در استان سیستان و بلوچستان، واژگونی یک دستگاه سواری پژو داشتیم که منجر به فوت ۵ نفر در صحنه و مصدومیت ۷ نفر شد. 

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: این ۱۲ نفر، سرنشینان سواری پژو از اتباع افغانستانی بودند که متأسفانه به‌صورت غیرمجاز و بسیار ناهنجار داخل این خودرو جاسازی شده و راننده به علت بی‌توجهی و سرعت غیرمجاز، توانایی کنترل وسیله را از دست داده، از جاده خارج و واژگون شده است. 

به گفته کرمی‌اسد راننده در محل متواری می‌شود و در صحنه حضور نداشته، اما خودرو ۱۲ سرنشین داشته که ۵ نفر فوت و ۷ نفر نیز مصدوم شدند. 

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با اشاره به پیامدهای جدی تردد خودروهای شوتی افزود: تهدید بزرگی که هم‌اکنون برای محورهای استان‌های درگیر قاچاق وجود دارد، قاچاق انسان است؛ همان شوتی‌هایی که مبادرت به حمل و جابه‌جایی غیرمجاز اتباع می‌کنند. این موضوع تهدیدی جدی برای ناوگانی است که در این مسیرها تردد می‌کنند. 

وی بیان داشت: استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بیشترین درگیری را با این نوع قاچاق دارند. امیدوارم اطلاع‌رسانی درباره چنین مواردی بتواند نقشی بازدارنده و مؤثر در آگاه‌سازی عموم داشته باشد

 

